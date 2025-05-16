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Пока не ясно, сколько продлятся переговоры в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2025
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14:01 16.05.2025 (обновлено: 14:07 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/stambul-2017364838.html
Пока не ясно, сколько продлятся переговоры в Стамбуле, сообщил источник
Пока не ясно, сколько продлятся переговоры в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2025
Пока не ясно, сколько продлятся переговоры в Стамбуле, сообщил источник
Продолжительность переговоров России и Украины в Стамбуле неизвестна, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:01:00+03:00
2025-05-16T14:07:00+03:00
стамбул
россия
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Продолжительность переговоров России и Украины в Стамбуле неизвестна, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Не знаю", - сказал источник, комментируя предположительную продолжительность переговоров.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле около получаса назад. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и ТурцииО переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/putin-2017367482.html
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стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Пока не ясно, сколько продлятся переговоры в Стамбуле, сообщил источник

Пока нет ясности, сколько именно продлятся переговоры в Стамбуле

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Продолжительность переговоров России и Украины в Стамбуле неизвестна, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Не знаю", - сказал источник, комментируя предположительную продолжительность переговоров.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле около получаса назад. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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СтамбулРоссияУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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