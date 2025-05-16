СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии
В Турции прошла встреча представителей Украины, Германии, США, Франции, Британии
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Встреча представителей Украины с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США прошла в Стамбуле, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники.
"В Стамбуле только что завершилась встреча главы офиса Зеленского (Андрея) Ермака, министра иностранных дел (Андрея) Сибиги и министра обороны (Рустема) Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США (Китом) Келлогом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече стороны согласовали позиции перед переговорами украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.