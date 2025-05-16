https://ria.ru/20250516/stambul-2017308137.html

СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии

СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии

Встреча представителей Украины с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США прошла в Стамбуле,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:44:00+03:00

2025-05-16T11:44:00+03:00

2025-05-16T11:44:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Встреча представителей Украины с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США прошла в Стамбуле, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. "В Стамбуле только что завершилась встреча главы офиса Зеленского (Андрея) Ермака, министра иностранных дел (Андрея) Сибиги и министра обороны (Рустема) Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США (Китом) Келлогом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече стороны согласовали позиции перед переговорами украинской и российской делегаций в Стамбуле. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

https://ria.ru/20250512/berlin--2016509246.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016379666.html

https://ria.ru/20250515/zaharova-2017171356.html

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