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СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии - РИА Новости, 16.05.2025
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11:44 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/stambul-2017308137.html
СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии
СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии
Встреча представителей Украины с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США прошла в Стамбуле,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:44:00+03:00
2025-05-16T11:44:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
рустем умеров
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Встреча представителей Украины с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США прошла в Стамбуле, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. "В Стамбуле только что завершилась встреча главы офиса Зеленского (Андрея) Ермака, министра иностранных дел (Андрея) Сибиги и министра обороны (Рустема) Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США (Китом) Келлогом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече стороны согласовали позиции перед переговорами украинской и российской делегаций в Стамбуле. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250512/berlin--2016509246.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016379666.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, рустем умеров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
СМИ: в Турции прошла встреча Украины с представителям Германии и Британии

В Турции прошла встреча представителей Украины, Германии, США, Франции, Британии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Встреча представителей Украины с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США прошла в Стамбуле, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники.
"В Стамбуле только что завершилась встреча главы офиса Зеленского (Андрея) Ермака, министра иностранных дел (Андрея) Сибиги и министра обороны (Рустема) Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США (Китом) Келлогом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Берлин поддержит Киев на возможных переговорах в Стамбуле
12 мая, 15:44
Позднее Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече стороны согласовали позиции перед переговорами украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Египетский флаг - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной
11 мая, 19:34
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров
15 мая, 17:32
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийРустем УмеровВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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