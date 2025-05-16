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Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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09:59 16.05.2025 (обновлено: 11:40 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/stambul-2017277072.html
Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле
Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле
США на переговорах в Стамбуле будет представлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон, передает агентство Reuters. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:59:00+03:00
2025-05-16T11:40:00+03:00
россия
турция
украина
владимир мединский
хакан фидан
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США на переговорах в Стамбуле будет представлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон, передает агентство Reuters. "Директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией", — говорится в сообщении. Сегодня в Стамбуле должны состояться трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Турции. Им предшествует встреча представителей Украины, США и Турции. Будет ли также встреча с участием всех четырех сторон, до сих пор не известно.Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной. Провести их предложил президент Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков с 10:00. В делегацию входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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россия, турция, украина, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Турция, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле

Reuters: Энтон представит США на переговорах с делегацией России в Стамбуле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США на переговорах в Стамбуле будет представлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон, передает агентство Reuters.
"Директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
Сегодня в Стамбуле должны состояться трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Турции. Им предшествует встреча представителей Украины, США и Турции. Будет ли также встреча с участием всех четырех сторон, до сих пор не известно.
Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной. Провести их предложил президент Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков с 10:00. В делегацию входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции
15 мая, 23:30
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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