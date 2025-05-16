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Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле

Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Reuters раскрыло, кто от США проведет переговоры с Россией в Стамбуле

США на переговорах в Стамбуле будет представлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон, передает агентство Reuters. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:59:00+03:00

2025-05-16T09:59:00+03:00

2025-05-16T11:40:00+03:00

россия

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хакан фидан

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США на переговорах в Стамбуле будет представлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон, передает агентство Reuters. "Директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией", — говорится в сообщении. Сегодня в Стамбуле должны состояться трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Турции. Им предшествует встреча представителей Украины, США и Турции. Будет ли также встреча с участием всех четырех сторон, до сих пор не известно.Накануне российская делегация прибыла в Стамбул на первые за три года переговоры с Украиной. Провести их предложил президент Владимир Путин. Но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на сегодня, 16 мая. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков с 10:00. В делегацию входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

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россия, турция, украина, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире