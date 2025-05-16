https://ria.ru/20250516/stambul-2017256322.html

Туристов из Испании застал врасплох перекрытый в день переговоров Стамбул

Туристов из Испании застал врасплох перекрытый в день переговоров Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025

Туристов из Испании застал врасплох перекрытый в день переговоров Стамбул

Туристы из Испании были удивлены перекрытию подъездной улицы к президентскому офису, в котором анонсировали проведение переговоров между Россией и Украиной 15... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T06:18:00+03:00

2025-05-16T06:18:00+03:00

2025-05-16T06:18:00+03:00

испания

стамбул

россия

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Туристы из Испании были удивлены перекрытию подъездной улицы к президентскому офису, в котором анонсировали проведение переговоров между Россией и Украиной 15 мая, сообщил корреспондент РИА Новости. Туристы из Испании, высадившиеся на причал после водной прогулки, при виде большого количества журналистов и камер около президентского офиса в Стамбуле удивлялись и спрашивали, что происходит. "Мы удивлены, потому что не знали, что переговоры будут проходить сегодня", - поделились впечатлениями туристы. Вторая группа испаноговорящих туристов задержалась дольше для выяснения причины такой концентрации журналистов. Они постояли у ограждения и задали вопросы нескольким журналистам, а после стали обсуждать геополитическую ситуацию в мире и специальную военную операцию. Некоторые другие туристы пытались попасть на перекрытую улицу на мопедах. В отличие от испано- и англоговорящих туристов, российские были в курсе происходящего. Они останавливались возле российского генерального консульства понаблюдать за проходом делегации РФ. Стамбульские студентки из России узнали о переговорах в среду, 14 мая, и тоже решили прийти в центр событий.

https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017231019.html

https://ria.ru/20250515/stambul-2017034324.html

испания

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испания, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025