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США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа, пишет FT - РИА Новости, 16.05.2025
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23:44 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ssha-2017512694.html
США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа, пишет FT
США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа, пишет FT - РИА Новости, 16.05.2025
США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа, пишет FT
США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:44:00+03:00
2025-05-16T23:44:00+03:00
сша
европа
брюссель
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами по переговорам, заявила газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. "Обе стороны (США И ЕС - ред.) недавно впервые обменялись документами для переговоров, в которых были указаны области обсуждений, от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций", - рассказали газете четыре неназванные источники, знакомые с ситуацией. Financial Times добавляет со ссылкой на информационной записки послов ЕС, к которому она получила доступ, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сообщила послам государств-членов ЕС, что блок по-прежнему должен действовать спокойно и не поддаваться желанию США одерживать "быстрые победы". Она предупредила, что некоторые американские пошлины, вероятно, сохранятся, особенно в секторах, которые США хотели бы вернуть, таких как металлургическая промышленность и автомобилестроение, отмечает издание. Издание также указывает со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с обсуждений, что торговый представитель США Джеймисон Грир помог ускорить темп переговоров, когда он в частном порядке предупредил европейских дипломатов, что американские чиновники все больше разочаровываются в отказе блока предоставить какие-либо предложения в письменной форме. "Он (Грир - ред.) сказал, что без первоначальных шагов со стороны Брюсселя ЕС следует ожидать, что Трамп повторно применит свои тарифы от 2 апреля в полном объеме. Двадцатипроцентный "взаимный" тариф ЕС был снижен вдвое до 8 июля, чтобы позволить (провести - ред.) переговоры", - отмечает Financial Times. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
https://ria.ru/20250512/kitay-2016434975.html
https://ria.ru/20250516/tramp-2017407765.html
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сша
европа
брюссель
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сша, европа, брюссель, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа, пишет FT

FT: США и ЕС обменялись документами по темам переговоров на фоне пошлин Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами по переговорам, заявила газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Обе стороны (США И ЕС - ред.) недавно впервые обменялись документами для переговоров, в которых были указаны области обсуждений, от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций", - рассказали газете четыре неназванные источники, знакомые с ситуацией.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
12 мая, 10:18
Financial Times добавляет со ссылкой на информационной записки послов ЕС, к которому она получила доступ, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сообщила послам государств-членов ЕС, что блок по-прежнему должен действовать спокойно и не поддаваться желанию США одерживать "быстрые победы". Она предупредила, что некоторые американские пошлины, вероятно, сохранятся, особенно в секторах, которые США хотели бы вернуть, таких как металлургическая промышленность и автомобилестроение, отмечает издание.
Издание также указывает со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с обсуждений, что торговый представитель США Джеймисон Грир помог ускорить темп переговоров, когда он в частном порядке предупредил европейских дипломатов, что американские чиновники все больше разочаровываются в отказе блока предоставить какие-либо предложения в письменной форме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Трамп анонсировал новые пошлины
16 мая, 16:08
"Он (Грир - ред.) сказал, что без первоначальных шагов со стороны Брюсселя ЕС следует ожидать, что Трамп повторно применит свои тарифы от 2 апреля в полном объеме. Двадцатипроцентный "взаимный" тариф ЕС был снижен вдвое до 8 июля, чтобы позволить (провести - ред.) переговоры", - отмечает Financial Times.
Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары
14 мая, 21:01
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
WP подсчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику
14 мая, 19:46
 
СШАЕвропаБрюссельДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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