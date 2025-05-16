https://ria.ru/20250516/ssha-2017508674.html

Сбежавшие из-под ареста в США могли иметь сообщников, заявила генпрокурор

Сбежавшие из-под ареста в США могли иметь сообщников, заявила генпрокурор - РИА Новости, 16.05.2025

Сбежавшие из-под ареста в США могли иметь сообщников, заявила генпрокурор

Группа сбежавших из-под ареста мужчин в США могла иметь сообщников, которые помогли им совершить побег, заявила генеральный прокурор американского штата... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:44:00+03:00

2025-05-16T22:44:00+03:00

2025-05-16T22:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Группа сбежавших из-под ареста мужчин в США могла иметь сообщников, которые помогли им совершить побег, заявила генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мюрилл. "В настоящее время ведется расследование всего этого дела. Моя интуиция подсказывала мне, что им, вероятно, действительно помогли", - сказала она в эфире телеканала Fox News. При этом генпрокурор штата предупредила, что всех людей, которых власти уличат в оказании помощи беглецам, ждут обвинения в пособничестве побегу или в организации его. "Мы установим этих лиц. Им будут предъявлены дополнительные обвинения", - указала она. Ранее глава бюро полиции Нового Орлеана Кристофер Гудли сообщил о том, что 11 обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста. Он подчеркнул, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными". В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней поверке, в связи со случившимся началось расследование. Одного мужчину удалось поймать, сообщили в полиции, остальные остаются на свободе. По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях. Полиция пока распространила снимки только семи из 11 беглецов.

https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html

https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html

https://ria.ru/20241226/mozambik-1991346700.html

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в мире, сша, луизиана, новый орлеан