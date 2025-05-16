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Музей в США передал Китаю фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу - РИА Новости, 16.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:55 16.05.2025 (обновлено: 20:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ssha-2017497379.html
Музей в США передал Китаю фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу
Музей в США передал Китаю фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу - РИА Новости, 16.05.2025
Музей в США передал Китаю фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу
Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института США сообщил, что официально передал в пятницу фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института США сообщил, что официально передал в пятницу фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу возрастом более 2,2 тысячи лет Национальному управлению культурного наследия Китая. Артефакты были переданы в дар музею в 1992 году, это первые древние шелковые рукописи, найденные в Китае, и старейшие образцы своего рода, сообщает музей. "Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института изъял из своей коллекции фрагменты шелковых Цзыданькуские рукописи (IV-III века до нашей эры) и официально передал их Национальному управлению культурного наследия КНР во время церемонии в китайском посольстве 16 мая в Вашингтоне", - говорится в сообщении на официальном сайте музея. Отмечается, что рукописи представляют своего рода руководство по гаданию, освещающее ключевые концепции древней китайской философии. Они могут оказать значительную помощь ученым в раскрытии аспектов ранних китайских верований. Как следует из сообщения, рукописи никогда не выставлялись на всеобщее обозрение, однако они были задокументированы, исследованы, бережно сохранены и подвергнуты научному анализу. "Соглашение о передаче открывает музею новые и потенциально важные пути для исследований. За последние несколько месяцев у нас состоялся плодотворный диалог с нашими китайскими партнерами, который может привести к будущему сотрудничеству", - сказал директор музея Чейз Робинсон. Он добавил, что, хотя сами объекты вернутся в Китай, исследователи музея сохранят всю свою интеллектуальную собственность, гарантируя, что ученые в США и по всему миру продолжат получать доступ к цифровым версиям материалов. По данным агентства Синьхуа, артефакты были похищены из захоронения эпохи царства Чу в центральной китайской провинции Хунань в 1942 году, а в 1946 году были незаконно вывезены в США.
https://ria.ru/20250402/mumii-2008942140.html
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китай, сша, хунань, в мире
Культура, Китай, США, Хунань, В мире
Музей в США передал Китаю фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу

Музей азиатского искусства США передал КНР рукописи времен династии Чу

© Фото : National Museum of Asian ArtФрагменты шелковых Цзыданькуских рукописей, переданные Национальному управлению культурного наследия КНР
Фрагменты шелковых Цзыданькуских рукописей, переданные Национальному управлению культурного наследия КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : National Museum of Asian Art
Фрагменты шелковых Цзыданькуских рукописей, переданные Национальному управлению культурного наследия КНР
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института США сообщил, что официально передал в пятницу фрагменты шелковых рукописей времен династии Чу возрастом более 2,2 тысячи лет Национальному управлению культурного наследия Китая.
Артефакты были переданы в дар музею в 1992 году, это первые древние шелковые рукописи, найденные в Китае, и старейшие образцы своего рода, сообщает музей.
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"Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института изъял из своей коллекции фрагменты шелковых Цзыданькуские рукописи (IV-III века до нашей эры) и официально передал их Национальному управлению культурного наследия КНР во время церемонии в китайском посольстве 16 мая в Вашингтоне", - говорится в сообщении на официальном сайте музея.
Отмечается, что рукописи представляют своего рода руководство по гаданию, освещающее ключевые концепции древней китайской философии. Они могут оказать значительную помощь ученым в раскрытии аспектов ранних китайских верований.
Как следует из сообщения, рукописи никогда не выставлялись на всеобщее обозрение, однако они были задокументированы, исследованы, бережно сохранены и подвергнуты научному анализу.
"Соглашение о передаче открывает музею новые и потенциально важные пути для исследований. За последние несколько месяцев у нас состоялся плодотворный диалог с нашими китайскими партнерами, который может привести к будущему сотрудничеству", - сказал директор музея Чейз Робинсон.
Он добавил, что, хотя сами объекты вернутся в Китай, исследователи музея сохранят всю свою интеллектуальную собственность, гарантируя, что ученые в США и по всему миру продолжат получать доступ к цифровым версиям материалов.
По данным агентства Синьхуа, артефакты были похищены из захоронения эпохи царства Чу в центральной китайской провинции Хунань в 1942 году, а в 1946 году были незаконно вывезены в США.
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