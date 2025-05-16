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В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди - РИА Новости, 16.05.2025
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди
Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:34:00+03:00
2025-05-16T19:34:00+03:00
2025-05-16T19:34:00+03:00
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нью-йорк (город)
нью-джерси
салман рушди
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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая – РИА Новости. Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New York Post. Нападение на Рушди было совершено в августе 2022 года в штате Нью-Йорк. Злоумышленником оказался Хади Матар из штата Нью-Джерси. Рушди в ходе атаки получил множественные травмы, в том числе ослеп на один глаз. "Безумный фанатик... был приговорен в пятницу к максимальному сроку в 25 лет тюрьмы", – пишет СМИ. Рушди - британский прозаик индийского происхождения, критик, публицист, член Королевского литературного общества Великобритании, кавалер французского Ордена искусств и литературы. Самый известный роман писателя - "Дети полуночи", за который он получил Букеровскую премию.
https://ria.ru/20250207/sud-1997856342.html
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нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк (город), нью-джерси, салман рушди
США, Нью-Йорк (город), Нью-Джерси, Салман Рушди
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди
NYP: напавший на писателя Рушди получил максимальное наказание в 25 лет тюрьмы