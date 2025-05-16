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В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди - РИА Новости, 16.05.2025
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19:34 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ssha-2017484396.html
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди - РИА Новости, 16.05.2025
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди
Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:34:00+03:00
2025-05-16T19:34:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая – РИА Новости. Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New York Post. Нападение на Рушди было совершено в августе 2022 года в штате Нью-Йорк. Злоумышленником оказался Хади Матар из штата Нью-Джерси. Рушди в ходе атаки получил множественные травмы, в том числе ослеп на один глаз. "Безумный фанатик... был приговорен в пятницу к максимальному сроку в 25 лет тюрьмы", – пишет СМИ. Рушди - британский прозаик индийского происхождения, критик, публицист, член Королевского литературного общества Великобритании, кавалер французского Ордена искусств и литературы. Самый известный роман писателя - "Дети полуночи", за который он получил Букеровскую премию.
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сша, нью-йорк (город), нью-джерси, салман рушди
США, Нью-Йорк (город), Нью-Джерси, Салман Рушди
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди

NYP: напавший на писателя Рушди получил максимальное наказание в 25 лет тюрьмы

© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая – РИА Новости. Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New York Post.
Нападение на Рушди было совершено в августе 2022 года в штате Нью-Йорк. Злоумышленником оказался Хади Матар из штата Нью-Джерси. Рушди в ходе атаки получил множественные травмы, в том числе ослеп на один глаз.
«
"Безумный фанатик... был приговорен в пятницу к максимальному сроку в 25 лет тюрьмы", – пишет СМИ.
Рушди - британский прозаик индийского происхождения, критик, публицист, член Королевского литературного общества Великобритании, кавалер французского Ордена искусств и литературы. Самый известный роман писателя - "Дети полуночи", за который он получил Букеровскую премию.
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СШАНью-Йорк (город)Нью-ДжерсиСалман Рушди
 
 
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