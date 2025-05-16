https://ria.ru/20250516/ssha-2017484396.html

В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди

В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди - РИА Новости, 16.05.2025

В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди

Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:34:00+03:00

2025-05-16T19:34:00+03:00

2025-05-16T19:34:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

нью-джерси

салман рушди

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая – РИА Новости. Суд присяжных в США приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, обвинявшегося в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, пишет New York Post. Нападение на Рушди было совершено в августе 2022 года в штате Нью-Йорк. Злоумышленником оказался Хади Матар из штата Нью-Джерси. Рушди в ходе атаки получил множественные травмы, в том числе ослеп на один глаз. "Безумный фанатик... был приговорен в пятницу к максимальному сроку в 25 лет тюрьмы", – пишет СМИ. Рушди - британский прозаик индийского происхождения, критик, публицист, член Королевского литературного общества Великобритании, кавалер французского Ордена искусств и литературы. Самый известный роман писателя - "Дети полуночи", за который он получил Букеровскую премию.

https://ria.ru/20250207/sud-1997856342.html

сша

нью-йорк (город)

нью-джерси

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, нью-йорк (город), нью-джерси, салман рушди