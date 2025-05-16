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СМИ: в США запросили помощь бойцов нацгвардии для депортации нелегалов - РИА Новости, 16.05.2025
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03:49 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ssha-2017249580.html
СМИ: в США запросили помощь бойцов нацгвардии для депортации нелегалов
СМИ: в США запросили помощь бойцов нацгвардии для депортации нелегалов - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: в США запросили помощь бойцов нацгвардии для депортации нелегалов
Помощь 20 тысяч бойцов национальной гвардии США запросило министерство внутренней безопасности для помощи в депортации нелегалов, сообщает издание Hill. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:49:00+03:00
2025-05-16T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Помощь 20 тысяч бойцов национальной гвардии США запросило министерство внутренней безопасности для помощи в депортации нелегалов, сообщает издание Hill. "Министерство внутренней безопасности запросило помощь 20 тысяч бойцов нацгвардии для помощи в продвижении политики президента Дональда Трампа в сфере миграции", - говорится в сообщении. Как пишет издание, национальная гвардия должна помочь с арестом и депортацией преступников-нелегалов.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: в США запросили помощь бойцов нацгвардии для депортации нелегалов

Hill: помощь 20 тысяч бойцов нацгвардии США запросили для депортации нелегалов

© AP Photo / Patrick SemanskyСотрудники Национальной гвардии США
Сотрудники Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Сотрудники Национальной гвардии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Помощь 20 тысяч бойцов национальной гвардии США запросило министерство внутренней безопасности для помощи в депортации нелегалов, сообщает издание Hill.
"Министерство внутренней безопасности запросило помощь 20 тысяч бойцов нацгвардии для помощи в продвижении политики президента Дональда Трампа в сфере миграции", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, национальная гвардия должна помочь с арестом и депортацией преступников-нелегалов.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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