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Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой - РИА Новости, 16.05.2025
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07:19 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html
Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой
Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой - РИА Новости, 16.05.2025
Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой
Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из 6 боевиков, принадлежавших 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожен бойцами... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:19:00+03:00
2025-05-16T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из 6 боевиков, принадлежавших 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожен бойцами группировки войск "Запад" под населенным пунктом Новомихайловка в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинский расчет БПЛА из 6 боевиков 66-й отдельной мехбригады ВСУ уничтожен под Новомихайловкой на оккупированной киевским режимом части ДНР. Расчет БПЛА противника был ликвидирован бойцами группировки войск "Запад", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео, запечатлевшее уничтоженный бойцами "Запада" украинский расчет БПЛА, передано в распоряжение агентства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой

Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ из шести человек под Новомихайловкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из 6 боевиков, принадлежавших 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожен бойцами группировки войск "Запад" под населенным пунктом Новомихайловка в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский расчет БПЛА из 6 боевиков 66-й отдельной мехбригады ВСУ уничтожен под Новомихайловкой на оккупированной киевским режимом части ДНР. Расчет БПЛА противника был ликвидирован бойцами группировки войск "Запад", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Видео, запечатлевшее уничтоженный бойцами "Запада" украинский расчет БПЛА, передано в распоряжение агентства.
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
16 мая, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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