https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html

Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой

Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой - РИА Новости, 16.05.2025

Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой

Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из 6 боевиков, принадлежавших 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожен бойцами... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:19:00+03:00

2025-05-16T07:19:00+03:00

2025-05-16T07:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из 6 боевиков, принадлежавших 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожен бойцами группировки войск "Запад" под населенным пунктом Новомихайловка в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинский расчет БПЛА из 6 боевиков 66-й отдельной мехбригады ВСУ уничтожен под Новомихайловкой на оккупированной киевским режимом части ДНР. Расчет БПЛА противника был ликвидирован бойцами группировки войск "Запад", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео, запечатлевшее уничтоженный бойцами "Запада" украинский расчет БПЛА, передано в распоряжение агентства.

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф