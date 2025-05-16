https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017252696.html

Минобороны рассказало об освобождении Михайловки

Минобороны рассказало об освобождении Михайловки - РИА Новости, 16.05.2025

Минобороны рассказало об освобождении Михайловки

Штурмовые подразделения российской группировки "Центр" при освобождении Михайловки в ДНР практически не использовали ударные дроны и артиллерию, успешно... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:06:00+03:00

2025-05-16T05:06:00+03:00

2025-05-16T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской группировки "Центр" при освобождении Михайловки в ДНР практически не использовали ударные дроны и артиллерию, успешно действовали преимущественно в стрелковом бою, сообщило Минобороны РФ. Военнослужащие 5-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населенный пункт - Михайловку в Донецкой Народной Республике. "Особо примечательно, что при освобождении данного населенного пункта штурмовики практически не использовали ударные БПЛА и артиллерию, фактически освободив населённый пункт только стрелковым боем", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что военнослужащие действовали проработанной тактикой, в составе малых штурмовых групп зачищая дом за домом и досматривая каждый подвал разрушенных зданий. "После сдачи расположенного по соседству посёлка Миролюбовка, основная часть личного состава ВСУ спешно покинула свои позиции и штурмовикам предстояло подавить сопротивление только мелких групп противника", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250516/snaypery-2017252579.html

https://ria.ru/20250516/desantniki-2017248641.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины