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Минобороны рассказало об освобождении Михайловки
Минобороны рассказало об освобождении Михайловки - РИА Новости, 16.05.2025
Минобороны рассказало об освобождении Михайловки
Штурмовые подразделения российской группировки "Центр" при освобождении Михайловки в ДНР практически не использовали ударные дроны и артиллерию, успешно... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:06:00+03:00
2025-05-16T05:06:00+03:00
2025-05-16T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской группировки "Центр" при освобождении Михайловки в ДНР практически не использовали ударные дроны и артиллерию, успешно действовали преимущественно в стрелковом бою, сообщило Минобороны РФ. Военнослужащие 5-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населенный пункт - Михайловку в Донецкой Народной Республике. "Особо примечательно, что при освобождении данного населенного пункта штурмовики практически не использовали ударные БПЛА и артиллерию, фактически освободив населённый пункт только стрелковым боем", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что военнослужащие действовали проработанной тактикой, в составе малых штурмовых групп зачищая дом за домом и досматривая каждый подвал разрушенных зданий. "После сдачи расположенного по соседству посёлка Миролюбовка, основная часть личного состава ВСУ спешно покинула свои позиции и штурмовикам предстояло подавить сопротивление только мелких групп противника", - подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250516/snaypery-2017252579.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об освобождении Михайловки
Минобороны: штурмовики освободили Михайловку только с помощью стрелкового боя