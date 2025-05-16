https://ria.ru/20250516/spacex-2017507301.html

В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg

В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg - РИА Новости, 16.05.2025

В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg

Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:25:00+03:00

2025-05-16T22:25:00+03:00

2025-05-16T22:25:00+03:00

италия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил главный исполнительный директор крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг. В своем интервью в Риме глава холдинга обсуждал появление в Европе возможных конкурентов США и КНР в сфере обороны. "Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с "дорожной карты"... Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска", - передает агентство со ссылкой на Чинголани. Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается "слишком разделенной". "Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - цитирует агентство Чинголани. Блумберг также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США.

https://ria.ru/20250504/baza-2014832529.html

https://ria.ru/20250418/uzbekistan-2011978990.html

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европа

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италия, европа, сша, илон маск, spacex, в мире, франция, нидерланды