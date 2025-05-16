Рейтинг@Mail.ru
В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/spacex-2017507301.html
В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg
В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg - РИА Новости, 16.05.2025
В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg
Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:25:00+03:00
2025-05-16T22:25:00+03:00
италия
европа
сша
илон маск
spacex
в мире
франция
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999650093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da1c673ed160fadca93d4b1f8a9a275f.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил главный исполнительный директор крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг. В своем интервью в Риме глава холдинга обсуждал появление в Европе возможных конкурентов США и КНР в сфере обороны. "Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с "дорожной карты"... Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска", - передает агентство со ссылкой на Чинголани. Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается "слишком разделенной". "Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - цитирует агентство Чинголани. Блумберг также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США.
https://ria.ru/20250504/baza-2014832529.html
https://ria.ru/20250418/uzbekistan-2011978990.html
италия
европа
сша
франция
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999650093_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e980bb28d12305edb3140846452ae487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, европа, сша, илон маск, spacex, в мире, франция, нидерланды
Италия, Европа, США, Илон Маск, SpaceX, В мире, Франция, Нидерланды
В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg

Bloomberg: Европа хочет создать чемпиона по спутникам для конкуренции со SpaceX

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9 со спутником Starlink V2 Mini стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутником Starlink V2 Mini стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутником Starlink V2 Mini стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил главный исполнительный директор крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг.
В своем интервью в Риме глава холдинга обсуждал появление в Европе возможных конкурентов США и КНР в сфере обороны.
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом
4 мая, 04:49
"Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с "дорожной карты"... Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска", - передает агентство со ссылкой на Чинголани.
Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается "слишком разделенной".
"Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - цитирует агентство Чинголани.
Блумберг также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США.
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника
18 апреля, 10:03
 
ИталияЕвропаСШАИлон МаскSpaceXВ миреФранцияНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала