В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg
Bloomberg: Европа хочет создать чемпиона по спутникам для конкуренции со SpaceX
© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9 со спутником Starlink V2 Mini стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутником Starlink V2 Mini стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил главный исполнительный директор крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг.
"Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с "дорожной карты"... Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска", - передает агентство со ссылкой на Чинголани.
Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается "слишком разделенной".
"Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - цитирует агентство Чинголани.
Блумберг также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США.
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