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В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sovfedja-2017262299.html
В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России
В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России - РИА Новости, 16.05.2025
В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:35:00+03:00
2025-05-16T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
украина
владимир зеленский
игорь кастюкевич
владимир константинов
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов России космической глупостью. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Юридически Зеленского нельзя признать президентом, но он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский, "космического масштаба и космической глупости", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Крым реализовал свое право на самоопределение, прописанное в уставе ООН и являющееся одним из принципов международного права, еще в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – в 2022 году. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости ранее назвал истерикой заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов. По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html
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республика крым, россия, украина, владимир зеленский, игорь кастюкевич, владимир константинов, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Кастюкевич, Владимир Константинов, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России

Кастюкевич назвал заявление Зеленского по Крыму космической глупостью

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов России космической глупостью.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В МИД назвали причину отказа Зеленского признать Крым российским
29 апреля, 23:39
"Юридически Зеленского нельзя признать президентом, но он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский, "космического масштаба и космической глупости", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, Крым реализовал свое право на самоопределение, прописанное в уставе ООН и являющееся одним из принципов международного права, еще в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – в 2022 году.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости ранее назвал истерикой заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов. По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению
23 января, 02:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КастюкевичВладимир КонстантиновООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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