https://ria.ru/20250516/sovfedja-2017262299.html

В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России

В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России - РИА Новости, 16.05.2025

В Совфеде прокомментировали отказ Зеленского признавать Крым частью России

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:35:00+03:00

2025-05-16T08:35:00+03:00

2025-05-16T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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игорь кастюкевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов России космической глупостью. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Юридически Зеленского нельзя признать президентом, но он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский, "космического масштаба и космической глупости", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Крым реализовал свое право на самоопределение, прописанное в уставе ООН и являющееся одним из принципов международного права, еще в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – в 2022 году. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости ранее назвал истерикой заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов. По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html

https://ria.ru/20250123/sovfed-1995059373.html

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