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СМИ: Франция и Испания могут ограничить доступ к соцсетям по возрасту - РИА Новости, 16.05.2025
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05:42 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sotsseti-2017254928.html
СМИ: Франция и Испания могут ограничить доступ к соцсетям по возрасту
СМИ: Франция и Испания могут ограничить доступ к соцсетям по возрасту - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: Франция и Испания могут ограничить доступ к соцсетям по возрасту
Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:42:00+03:00
2025-05-16T05:42:00+03:00
в мире
франция
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габриэль атталь
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Агентство сообщает, что министры по вопросам цифровых технологий этих стран координируют свои действия в преддверии встречи с коллегами из других стран Евросоюза, которая, как ожидается, состоится 6 июня. Правила, которые они эти разрабатывают, могут обязать разработчиков устройств с выходом в интернет снабжать их технологиями проверки возраста. Как отмечает агентство, эти страны намерены использовать экономические меры, чтобы принудить технологические компании разработать эффективные возрастные ограничения для подростков. Ранее депутат и бывший премьер Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. В Испании же комитет при правительстве, ответственный за анализ влияния цифровых технологий на детей и подростков, в конце 2024 года подготовил список рекомендаций, согласно которым детям в возрасте до 16 лет не следует пользоваться технологиями с выходом в интернет. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.
https://ria.ru/20250130/turtsija-1996499746.html
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в мире, франция, испания, греция, габриэль атталь, технологии
В мире, Франция, Испания, Греция, Габриэль Атталь, Технологии
СМИ: Франция и Испания могут ограничить доступ к соцсетям по возрасту

Bloomberg: Франция и Испания могут ограничить доступ к соцсетям по возрасту

© AP Photo / Rick RycroftЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
Агентство сообщает, что министры по вопросам цифровых технологий этих стран координируют свои действия в преддверии встречи с коллегами из других стран Евросоюза, которая, как ожидается, состоится 6 июня. Правила, которые они эти разрабатывают, могут обязать разработчиков устройств с выходом в интернет снабжать их технологиями проверки возраста.
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В Турции подросткам хотят запретить пользоваться соцсетями
30 января, 22:33
Как отмечает агентство, эти страны намерены использовать экономические меры, чтобы принудить технологические компании разработать эффективные возрастные ограничения для подростков.
Ранее депутат и бывший премьер Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. В Испании же комитет при правительстве, ответственный за анализ влияния цифровых технологий на детей и подростков, в конце 2024 года подготовил список рекомендаций, согласно которым детям в возрасте до 16 лет не следует пользоваться технологиями с выходом в интернет.
В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.
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В миреФранцияИспанияГрецияГабриэль АттальТехнологии
 
 
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