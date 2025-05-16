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Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки - РИА Новости, 16.05.2025
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03:07 16.05.2025 (обновлено: 06:18 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/son-2017248368.html
Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки
Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки - РИА Новости, 16.05.2025
Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки
Сон менее пяти часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:07:00+03:00
2025-05-16T06:18:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сон менее пяти часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ожирения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Это сильнейший стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался", — сказал Мартынов, комментируя пятичасовой сон. По его словам, если спать по пять часов в сутки, то ухудшится работа мозга, могут появиться симптомы, схожие с алкогольным опьянением. "Недосыпание напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения... При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его "высыпанием" на выходных не получится", — добавил невролог.
https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки

Врач Мартынов: сон меньше пяти часов в сутки способствует развитию диабета

© Pexels/Vlada KarpovichСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сон менее пяти часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ожирения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Это сильнейший стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался", — сказал Мартынов, комментируя пятичасовой сон.
По его словам, если спать по пять часов в сутки, то ухудшится работа мозга, могут появиться симптомы, схожие с алкогольным опьянением.
"Недосыпание напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения... При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его "высыпанием" на выходных не получится", — добавил невролог.
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