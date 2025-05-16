https://ria.ru/20250516/snaypery-2017252579.html

Снайпер рассказал о прикрытии группы ВС России под Ореховым

Снайпер рассказал о прикрытии группы ВС России под Ореховым - РИА Новости, 16.05.2025

Снайпер рассказал о прикрытии группы ВС России под Ореховым

В Запорожской области на ореховском направлении снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" обеспечила прикрытие... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:03:00+03:00

2025-05-16T05:03:00+03:00

2025-05-16T05:03:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В Запорожской области на ореховском направлении снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" обеспечила прикрытие штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 (типа "Баба-Яга"), рассказал журналистам командир стрелковой роты снайперов с позывным "Амур". Он отметил, что боевики ВСУ незаметно пытались обойти штурмующую группу ВС РФ с фланга. "Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла", – рассказал командир стрелковой роты снайперов с позывным "Амур". "Вылезти у него, конечно, получилось, но дойти он уже, конечно, не смог. Не смог, потому что заранее у нас (просчитаны - ред.) все поправки... Соответственно, уничтожили его прямо на самом подходе. Ближе к вечеру нам удалось уничтожить "Бабу Ягу", так называемый октокоптер Р-18", - сообщил "Амур".

https://ria.ru/20250516/desantniki-2017248641.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины