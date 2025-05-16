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В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу - РИА Новости, 16.05.2025
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02:25 16.05.2025 (обновлено: 09:49 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу - РИА Новости, 16.05.2025
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:25:00+03:00
2025-05-16T09:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом", — написала Ноэм в соцсети Х. Она заявила, что публикация Коми расценивается как призыв к убийству Трампа. Прямые угрозы в адрес президента США не защищает поправка к конституции о свободе слова, расследованием подобных инцидентов занимается Секретная служба, входящая в министерство внутренней безопасности. Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скрин поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. На момент написания заметки публикация была не доступна. Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе, и означает отсутствие позиции в меню или указание на клиента, которому откажут в обслуживании. Сорок семь — порядковый номер нынешнего президента США. Со своей стороны глава ФБР Кэш Патель написал в соцсети Х, что в курсе публикации предшественника, Бюро будет помогать Секретной службе в расследовании.Телеканал Fox News цитирует Коми, который заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". "Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал. Но я отвергаю насилие в любом виде, поэтому удалил пост", — добавил экс-глава ФБР. Коми быстро стал самой популярной темой в соцсети Х, возглавив тренды.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html
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в мире, технологии, сша, джеймс коми, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, Технологии, США, Джеймс Коми, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу

Секретная служба США расследует публикацию экс-главы ФБР Коми как угрозу Трампу

© Страница Джеймса Коми в соцсетиПубликация в соцсети Джеймса Коми
Публикация в соцсети Джеймса Коми - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Страница Джеймса Коми в соцсети
Публикация в соцсети Джеймса Коми
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом", — написала Ноэм в соцсети Х.
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Она заявила, что публикация Коми расценивается как призыв к убийству Трампа.
Прямые угрозы в адрес президента США не защищает поправка к конституции о свободе слова, расследованием подобных инцидентов занимается Секретная служба, входящая в министерство внутренней безопасности.
Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скрин поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. На момент написания заметки публикация была не доступна.
Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе, и означает отсутствие позиции в меню или указание на клиента, которому откажут в обслуживании. Сорок семь — порядковый номер нынешнего президента США.
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Со своей стороны глава ФБР Кэш Патель написал в соцсети Х, что в курсе публикации предшественника, Бюро будет помогать Секретной службе в расследовании.
Телеканал Fox News цитирует Коми, который заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением".
"Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал. Но я отвергаю насилие в любом виде, поэтому удалил пост", — добавил экс-глава ФБР.
Коми быстро стал самой популярной темой в соцсети Х, возглавив тренды.
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