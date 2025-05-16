https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html

В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу

В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу - РИА Новости, 16.05.2025

В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу

Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:25:00+03:00

2025-05-16T02:25:00+03:00

2025-05-16T09:49:00+03:00

в мире

технологии

сша

джеймс коми

дональд трамп

кэш патель

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017274477_0:261:459:519_1920x0_80_0_0_bf16cf0d0819a39738b8cbc6eefeba60.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом", — написала Ноэм в соцсети Х. Она заявила, что публикация Коми расценивается как призыв к убийству Трампа. Прямые угрозы в адрес президента США не защищает поправка к конституции о свободе слова, расследованием подобных инцидентов занимается Секретная служба, входящая в министерство внутренней безопасности. Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скрин поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. На момент написания заметки публикация была не доступна. Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе, и означает отсутствие позиции в меню или указание на клиента, которому откажут в обслуживании. Сорок семь — порядковый номер нынешнего президента США. Со своей стороны глава ФБР Кэш Патель написал в соцсети Х, что в курсе публикации предшественника, Бюро будет помогать Секретной службе в расследовании.Телеканал Fox News цитирует Коми, который заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". "Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал. Но я отвергаю насилие в любом виде, поэтому удалил пост", — добавил экс-глава ФБР. Коми быстро стал самой популярной темой в соцсети Х, возглавив тренды.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

https://ria.ru/20240924/amerikanets-1974341534.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, джеймс коми, дональд трамп, кэш патель, фбр