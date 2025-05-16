https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу - РИА Новости, 16.05.2025
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:25:00+03:00
2025-05-16T02:25:00+03:00
2025-05-16T09:49:00+03:00
в мире
технологии
сша
джеймс коми
дональд трамп
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017274477_0:261:459:519_1920x0_80_0_0_bf16cf0d0819a39738b8cbc6eefeba60.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом", — написала Ноэм в соцсети Х. Она заявила, что публикация Коми расценивается как призыв к убийству Трампа. Прямые угрозы в адрес президента США не защищает поправка к конституции о свободе слова, расследованием подобных инцидентов занимается Секретная служба, входящая в министерство внутренней безопасности. Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скрин поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. На момент написания заметки публикация была не доступна. Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе, и означает отсутствие позиции в меню или указание на клиента, которому откажут в обслуживании. Сорок семь — порядковый номер нынешнего президента США. Со своей стороны глава ФБР Кэш Патель написал в соцсети Х, что в курсе публикации предшественника, Бюро будет помогать Секретной службе в расследовании.Телеканал Fox News цитирует Коми, который заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". "Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал. Но я отвергаю насилие в любом виде, поэтому удалил пост", — добавил экс-глава ФБР. Коми быстро стал самой популярной темой в соцсети Х, возглавив тренды.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html
https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html
https://ria.ru/20240924/amerikanets-1974341534.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017274477_0:177:459:521_1920x0_80_0_0_8ee336614dbd3568959aad1521e67e75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, джеймс коми, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, Технологии, США, Джеймс Коми, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
Секретная служба США расследует публикацию экс-главы ФБР Коми как угрозу Трампу
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом", — написала Ноэм в соцсети Х.
Она заявила, что публикация Коми
расценивается как призыв к убийству Трампа
.
Прямые угрозы в адрес президента США
не защищает поправка к конституции о свободе слова, расследованием подобных инцидентов занимается Секретная служба, входящая в министерство внутренней безопасности.
Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скрин поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. На момент написания заметки публикация была не доступна.
Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе, и означает отсутствие позиции в меню или указание на клиента, которому откажут в обслуживании. Сорок семь — порядковый номер нынешнего президента США.
Со своей стороны глава ФБР Кэш Патель
написал в соцсети Х, что в курсе публикации предшественника, Бюро будет помогать Секретной службе в расследовании.
Телеканал Fox News цитирует Коми, который заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением".
"Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал. Но я отвергаю насилие в любом виде, поэтому удалил пост", — добавил экс-глава ФБР.
Коми быстро стал самой популярной темой в соцсети Х, возглавив тренды.