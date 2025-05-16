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Слуцкий назвал планы по обмену пленными с Киевом позитивным сигналом - РИА Новости, 16.05.2025
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18:42 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/slutskij-2017469820.html
Слуцкий назвал планы по обмену пленными с Киевом позитивным сигналом
Слуцкий назвал планы по обмену пленными с Киевом позитивным сигналом - РИА Новости, 16.05.2025
Слуцкий назвал планы по обмену пленными с Киевом позитивным сигналом
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал договоренность о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной безусловно позитивным... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:42:00+03:00
2025-05-16T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал договоренность о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной безусловно позитивным сигналом. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. "Это шаг в сторону мирного урегулирования конфликта, шаг в сторону спасения тысяч жизней. Одним из значимых итогов стала договоренность о масштабном обмене пленными 1000 на 1000. Это, безусловный, позитивный сигнал", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что на столе переговоров остались вопросы прекращения огня. "Российская делегация заявила, что представит план по пониманию этого процесса со стороны Москвы. После чего можно будет говорить о проведении следующих раундов. В перспективе стоит задача выйти на устойчивый мир и устранение первопричин конфликта", - подчеркнул парламентарий. Слуцкий считает, что российская переговорная группа состоит из профессионалов высочайшего уровня, а все "украинские клоунады" и попытки уйти в сторону от основных вопросов разбиваются о твердую и выдержанную позицию делегации РФ. "Было бы наивно ожидать моментального прорыва. Главное, что движение в этом направлении возобновилось", - заключил он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017434904.html
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в мире, россия, украина, стамбул, леонид слуцкий (политик), владимир мединский, хакан фидан, госдума рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Мединский, Хакан Фидан, Госдума РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Слуцкий назвал планы по обмену пленными с Киевом позитивным сигналом

Слуцкий назвал планы обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной позитивным сигналом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал договоренность о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной безусловно позитивным сигналом.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
16 мая, 16:56
"Это шаг в сторону мирного урегулирования конфликта, шаг в сторону спасения тысяч жизней. Одним из значимых итогов стала договоренность о масштабном обмене пленными 1000 на 1000. Это, безусловный, позитивный сигнал", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что на столе переговоров остались вопросы прекращения огня. "Российская делегация заявила, что представит план по пониманию этого процесса со стороны Москвы. После чего можно будет говорить о проведении следующих раундов. В перспективе стоит задача выйти на устойчивый мир и устранение первопричин конфликта", - подчеркнул парламентарий.
Слуцкий считает, что российская переговорная группа состоит из профессионалов высочайшего уровня, а все "украинские клоунады" и попытки уйти в сторону от основных вопросов разбиваются о твердую и выдержанную позицию делегации РФ.
"Было бы наивно ожидать моментального прорыва. Главное, что движение в этом направлении возобновилось", - заключил он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском
16 мая, 17:15
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулЛеонид Слуцкий (политик)Владимир МединскийХакан ФиданГосдума РФПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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