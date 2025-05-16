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Срок следствия по делу и.о. вице-премьера Башкирии продлили

Срок следствия по делу и.о. вице-премьера Башкирии продлили - РИА Новости, 16.05.2025

Срок следствия по делу и.о. вице-премьера Башкирии продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева продлен до июня 2025 года, указано в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:22:00+03:00

2025-05-16T03:22:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева продлен до июня 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 08 июня 2025 года", - сказано в документах. Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября прошлого года отправил чиновника в СИЗО. По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает. По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.

https://ria.ru/20250515/arest-2017198825.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)