https://ria.ru/20250516/sk-2017393269.html
СК раскрыл подробности о новой фигурантке дела об убийстве экс-мэра Самары
СК раскрыл подробности о новой фигурантке дела об убийстве экс-мэра Самары - РИА Новости, 16.05.2025
СК раскрыл подробности о новой фигурантке дела об убийстве экс-мэра Самары
Новая фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова из-за рубежа давала указания предполагаемым исполнителям, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:27:00+03:00
2025-05-16T15:27:00+03:00
2025-05-16T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Новая фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова из-за рубежа давала указания предполагаемым исполнителям, сообщает пресс-служба СК России."По версии следствия, Светлана Метревели, находясь за пределами Российской Федерации, оказывала содействие в совершении убийства мэра и его супруги советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших, действуя согласованно по ранее достигнутой договоренности, в целях завладения имуществом потерпевших отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", — говорится в сообщении.Как сообщали в Следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.В конце февраля СК России сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.Также против нее возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК России ("Мошенничество") по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.
https://ria.ru/20250424/samara-2013086954.html
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следственный комитет россии (ск рф), самара, россия, самарская область, виктор тархов, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, Происшествия
СК раскрыл подробности о новой фигурантке дела об убийстве экс-мэра Самары
Новая фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары давала указания из-за рубежа
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Новая фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова из-за рубежа давала указания предполагаемым исполнителям, сообщает пресс-служба СК России.
"По версии следствия, Светлана Метревели, находясь за пределами Российской Федерации, оказывала содействие в совершении убийства мэра и его супруги советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших, действуя согласованно по ранее достигнутой договоренности, в целях завладения имуществом потерпевших отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", — говорится в сообщении.
Как сообщали в Следственном управлении СК России
по Самарской области
, 31 января друг бывшего мэра Самары
заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов
и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК России сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Также против нее возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК России ("Мошенничество") по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.