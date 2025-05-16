Губернатор Хоценко: В Омской области обновят коммунальную систему
Хоценко сообщил о масштабном обновлении коммунальной системы Омской области
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиОбновление коммунальной системы Омской области
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Обновление коммунальной системы Омской области
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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о масштабном обновлении коммунальной системы региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
В Омске обновят порядка 30 километров сетей теплоснабжения. Заменят сети в микрорайонах Степной, Свердлова, на улицах 20-го Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Самый глобальный капремонт сетей предстоит на проспекте Космическом. Работы будут проходить в 2 этапа: 2025 и 2026 год.
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"В этом году приступаем к одному из самых масштабных обновлений коммунальной системы за последние несколько лет. Работы будем вести в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Виталий Хоценко.
Также губернатор отметил, что будет заменено более 70 километров инженерных сетей в регионе. Так, в селе Азово по улице Российской, в рабочем поселке Нововаршавка выполнят капитальный ремонт сетей водоснабжения, в рабочем поселке Любинский - канализационных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения проведут в Исилькуле, селе Красное Знамя Москаленского района, селах Одесское и Побочино Одесского района, в селе Крайчиково Колосовского района, а также в Дружинском сельском поселении Омского района. Помимо этого запланированы работы по строительству участков водопроводных сетей в Калачинске и селе Добровольск Русско-Полянского района Омской области.
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