https://ria.ru/20250516/sistema-2017285319.html

Губернатор Хоценко: В Омской области обновят коммунальную систему

Губернатор Хоценко: В Омской области обновят коммунальную систему - РИА Новости, 16.05.2025

Губернатор Хоценко: В Омской области обновят коммунальную систему

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о масштабном обновлении коммунальной системы региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:36:00+03:00

2025-05-16T10:36:00+03:00

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омск

исилькуль

виталий хоценко

омская область

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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о масштабном обновлении коммунальной системы региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. В Омске обновят порядка 30 километров сетей теплоснабжения. Заменят сети в микрорайонах Степной, Свердлова, на улицах 20-го Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Самый глобальный капремонт сетей предстоит на проспекте Космическом. Работы будут проходить в 2 этапа: 2025 и 2026 год. "В этом году приступаем к одному из самых масштабных обновлений коммунальной системы за последние несколько лет. Работы будем вести в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Виталий Хоценко. Также губернатор отметил, что будет заменено более 70 километров инженерных сетей в регионе. Так, в селе Азово по улице Российской, в рабочем поселке Нововаршавка выполнят капитальный ремонт сетей водоснабжения, в рабочем поселке Любинский - канализационных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения проведут в Исилькуле, селе Красное Знамя Москаленского района, селах Одесское и Побочино Одесского района, в селе Крайчиково Колосовского района, а также в Дружинском сельском поселении Омского района. Помимо этого запланированы работы по строительству участков водопроводных сетей в Калачинске и селе Добровольск Русско-Полянского района Омской области.

https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html

омск

исилькуль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омск, исилькуль, виталий хоценко