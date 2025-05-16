https://ria.ru/20250516/shukshina-2017453796.html

"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове

"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове - РИА Новости, 16.05.2025

"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове

Российский шоу-бизнес вновь потряс очередной скандал. Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своем интервью Вячеславу Манучарову в программе "Эмпатия Манучи"... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:55:00+03:00

2025-05-16T17:55:00+03:00

2025-05-16T17:59:00+03:00

шоубиз

россия

филипп киркоров

мария шукшина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский шоу-бизнес вновь потряс очередной скандал. Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своем интервью Вячеславу Манучарову в программе "Эмпатия Манучи" очень жестко прошлась по Филиппу Киркорову и его влиянии на российскую культуру.По мнению артистки, Киркоров не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и якобы активно говорил о предпочтениях, пока это не запретили на законодательном уровне.Гордился и рубаху на себе рвалВ нашумевшем выпуске программы "Эмпатия Манучи" актриса выразила свое недовольство тем, что некоторые артисты продолжают появляться на экранах телевизоров вопреки, как она считает, желанию широкой аудитории."Их пихают. Ну не хочет народ их видеть, ну отступись. Что же ты прямо напролом лезешь? Ну не хотят уже. Страна меняется, слава Богу", — заявила Шукшина в интервью.Также Мария публично назвала певца Филиппа Киркорова представителем признанного экстремистским и запрещенного в России международного общественного движения ЛГБТ* и заявила, что Киркоров многие годы пропагандировал неправильные ценности и перестал это делать только после появления закона, запретившего это."А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде", — высказалась Шукшина.Столь резкие заявления только подлили бензина в огонь конфликта, который длится уже несколько лет.Злыдня и сумасшедшаяА началось все ещё в 2022 году, когда Киркоров сыграл роль Ипполита в ремейке культовой комедии "Ирония судьбы". Тогда Шукшина очень критично отнеслась к новому фильму."А вот ещё один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров - "жар-птица" теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — написала тогда актриса в своем телеграмм-канале.Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать, в эфире одного из каналов он обозвал актрису злыдней и сумасшедшей."Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией такая злая. Злыдня! Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль! Мой Ипполит взорвет пространство назло ей... Я все ей покоя не даю. Может, она в меня влюблена?" — заявил артист в программе на НТВ.В социальных сетях столь жесткие высказывание в адрес женщины пользователи в основном оценили негативно, правда нашлись и те, кто поддержал певца.Впрочем, Киркоров не первый раз попадает в скандалы, где демонстрирует к женщинами недопустимое поведение.Злополучная розовая кофточкаНаверное, один из самых ярких скандалов связан с журналисткой в розовой кофточке, пришедшей на пресс-конференцию Филиппа Киркорова, и с Анастасией Стоцкой, задавшей нелицеприятный вопрос певцу: "Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий?"Певца возмутила такая формулировка, и он вышел из себя. Киркоров сначала собирался перечислить все свои оригинальные песни, но затем окончательно разнервничался и заявил, что продолжать разговор не собирается."Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!" — заявил журналистке Киркоров. Фраза, которую впоследствии не раз повторили в СМИ.Голый корольПравда, далеко не все скандалы для певца остались безнаказанными. Большие неприятности появились у певца, когда артист оскандалился в конце декабря 2023 года, приняв участие в организованной Настей Ивлеевой "голой вечеринке".Потом бывший муж Аллы Пугачевой заверил, что попал на нее случайно. По его словам, он "вошел не в ту дверь". После этого певец пропал из новогодних программ и почти год не вел концертную деятельность в России.Трудно сказать, усвоил ли урок король эстрады, но на данный момент в публичную перепалку с Марией Шукшиной артист не вступил.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, филипп киркоров, мария шукшина