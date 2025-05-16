Рейтинг@Mail.ru
"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:55 16.05.2025 (обновлено: 17:59 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/shukshina-2017453796.html
"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове
"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове - РИА Новости, 16.05.2025
"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове
Российский шоу-бизнес вновь потряс очередной скандал. Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своем интервью Вячеславу Манучарову в программе "Эмпатия Манучи"... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:55:00+03:00
2025-05-16T17:59:00+03:00
шоубиз
россия
филипп киркоров
мария шукшина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_61b8e0a1fe7ce3266bd351a839b93e6a.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский шоу-бизнес вновь потряс очередной скандал. Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своем интервью Вячеславу Манучарову в программе "Эмпатия Манучи" очень жестко прошлась по Филиппу Киркорову и его влиянии на российскую культуру.По мнению артистки, Киркоров не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и якобы активно говорил о предпочтениях, пока это не запретили на законодательном уровне.Гордился и рубаху на себе рвалВ нашумевшем выпуске программы "Эмпатия Манучи" актриса выразила свое недовольство тем, что некоторые артисты продолжают появляться на экранах телевизоров вопреки, как она считает, желанию широкой аудитории."Их пихают. Ну не хочет народ их видеть, ну отступись. Что же ты прямо напролом лезешь? Ну не хотят уже. Страна меняется, слава Богу", — заявила Шукшина в интервью.Также Мария публично назвала певца Филиппа Киркорова представителем признанного экстремистским и запрещенного в России международного общественного движения ЛГБТ* и заявила, что Киркоров многие годы пропагандировал неправильные ценности и перестал это делать только после появления закона, запретившего это."А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде", — высказалась Шукшина.Столь резкие заявления только подлили бензина в огонь конфликта, который длится уже несколько лет.Злыдня и сумасшедшаяА началось все ещё в 2022 году, когда Киркоров сыграл роль Ипполита в ремейке культовой комедии "Ирония судьбы". Тогда Шукшина очень критично отнеслась к новому фильму."А вот ещё один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров - "жар-птица" теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — написала тогда актриса в своем телеграмм-канале.Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать, в эфире одного из каналов он обозвал актрису злыдней и сумасшедшей."Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией такая злая. Злыдня! Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль! Мой Ипполит взорвет пространство назло ей... Я все ей покоя не даю. Может, она в меня влюблена?" — заявил артист в программе на НТВ.В социальных сетях столь жесткие высказывание в адрес женщины пользователи в основном оценили негативно, правда нашлись и те, кто поддержал певца.Впрочем, Киркоров не первый раз попадает в скандалы, где демонстрирует к женщинами недопустимое поведение.Злополучная розовая кофточкаНаверное, один из самых ярких скандалов связан с журналисткой в розовой кофточке, пришедшей на пресс-конференцию Филиппа Киркорова, и с Анастасией Стоцкой, задавшей нелицеприятный вопрос певцу: "Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий?"Певца возмутила такая формулировка, и он вышел из себя. Киркоров сначала собирался перечислить все свои оригинальные песни, но затем окончательно разнервничался и заявил, что продолжать разговор не собирается."Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!" — заявил журналистке Киркоров. Фраза, которую впоследствии не раз повторили в СМИ.Голый корольПравда, далеко не все скандалы для певца остались безнаказанными. Большие неприятности появились у певца, когда артист оскандалился в конце декабря 2023 года, приняв участие в организованной Настей Ивлеевой "голой вечеринке".Потом бывший муж Аллы Пугачевой заверил, что попал на нее случайно. По его словам, он "вошел не в ту дверь". После этого певец пропал из новогодних программ и почти год не вел концертную деятельность в России.Трудно сказать, усвоил ли урок король эстрады, но на данный момент в публичную перепалку с Марией Шукшиной артист не вступил.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_0:1:2729:2048_1920x0_80_0_0_67188757e1b276d0bf0d761088cbc30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, филипп киркоров, мария шукшина
Шоубиз, Россия, Филипп Киркоров, Мария Шукшина

"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Шукшина
Актриса Мария Шукшина - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский шоу-бизнес вновь потряс очередной скандал. Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своем интервью Вячеславу Манучарову в программе "Эмпатия Манучи" очень жестко прошлась по Филиппу Киркорову и его влиянии на российскую культуру.
По мнению артистки, Киркоров не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и якобы активно говорил о предпочтениях, пока это не запретили на законодательном уровне.

Гордился и рубаху на себе рвал

В нашумевшем выпуске программы "Эмпатия Манучи" актриса выразила свое недовольство тем, что некоторые артисты продолжают появляться на экранах телевизоров вопреки, как она считает, желанию широкой аудитории.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма "Елки 3" в кинотеатре "Каро Фильм Октябрь" в Москве
Актеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма Елки 3 в кинотеатре Каро Фильм Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма "Елки 3" в кинотеатре "Каро Фильм Октябрь" в Москве
"Их пихают. Ну не хочет народ их видеть, ну отступись. Что же ты прямо напролом лезешь? Ну не хотят уже. Страна меняется, слава Богу", — заявила Шукшина в интервью.
Также Мария публично назвала певца Филиппа Киркорова представителем признанного экстремистским и запрещенного в России международного общественного движения ЛГБТ* и заявила, что Киркоров многие годы пропагандировал неправильные ценности и перестал это делать только после появления закона, запретившего это.
"А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде", — высказалась Шукшина.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Мария Шукшина
Актриса Мария Шукшина - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Мария Шукшина
Столь резкие заявления только подлили бензина в огонь конфликта, который длится уже несколько лет.
Злыдня и сумасшедшая
А началось все ещё в 2022 году, когда Киркоров сыграл роль Ипполита в ремейке культовой комедии "Ирония судьбы". Тогда Шукшина очень критично отнеслась к новому фильму.
"А вот ещё один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров - "жар-птица" теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — написала тогда актриса в своем телеграмм-канале.
© Фото : Телеканал ТНТСъемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Телеканал ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать, в эфире одного из каналов он обозвал актрису злыдней и сумасшедшей.
"Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией такая злая. Злыдня! Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль! Мой Ипполит взорвет пространство назло ей... Я все ей покоя не даю. Может, она в меня влюблена?" — заявил артист в программе на НТВ.
В социальных сетях столь жесткие высказывание в адрес женщины пользователи в основном оценили негативно, правда нашлись и те, кто поддержал певца.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг"
Певец Филипп Киркоров на показе фильма Нюрнберг - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг"
Впрочем, Киркоров не первый раз попадает в скандалы, где демонстрирует к женщинами недопустимое поведение.

Злополучная розовая кофточка

Наверное, один из самых ярких скандалов связан с журналисткой в розовой кофточке, пришедшей на пресс-конференцию Филиппа Киркорова, и с Анастасией Стоцкой, задавшей нелицеприятный вопрос певцу: "Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий?"
Певца возмутила такая формулировка, и он вышел из себя. Киркоров сначала собирался перечислить все свои оригинальные песни, но затем окончательно разнервничался и заявил, что продолжать разговор не собирается.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПевцы Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая
Певцы Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Певцы Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая
"Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!" — заявил журналистке Киркоров. Фраза, которую впоследствии не раз повторили в СМИ.

Голый король

Правда, далеко не все скандалы для певца остались безнаказанными. Большие неприятности появились у певца, когда артист оскандалился в конце декабря 2023 года, приняв участие в организованной Настей Ивлеевой "голой вечеринке".
Потом бывший муж Аллы Пугачевой заверил, что попал на нее случайно. По его словам, он "вошел не в ту дверь". После этого певец пропал из новогодних программ и почти год не вел концертную деятельность в России.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкVI церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards
VI церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
VI церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards
Трудно сказать, усвоил ли урок король эстрады, но на данный момент в публичную перепалку с Марией Шукшиной артист не вступил.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
ШоубизРоссияФилипп КиркоровМария Шукшина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала