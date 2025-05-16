"Не мужчина!" Шукшина предельно резко высказалась о Киркорове
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский шоу-бизнес вновь потряс очередной скандал. Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своем интервью Вячеславу Манучарову в программе "Эмпатия Манучи" очень жестко прошлась по Филиппу Киркорову и его влиянии на российскую культуру.
По мнению артистки, Киркоров не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и якобы активно говорил о предпочтениях, пока это не запретили на законодательном уровне.
Гордился и рубаху на себе рвал
В нашумевшем выпуске программы "Эмпатия Манучи" актриса выразила свое недовольство тем, что некоторые артисты продолжают появляться на экранах телевизоров вопреки, как она считает, желанию широкой аудитории.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма "Елки 3" в кинотеатре "Каро Фильм Октябрь" в Москве
Актеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма "Елки 3" в кинотеатре "Каро Фильм Октябрь" в Москве
"Их пихают. Ну не хочет народ их видеть, ну отступись. Что же ты прямо напролом лезешь? Ну не хотят уже. Страна меняется, слава Богу", — заявила Шукшина в интервью.
Также Мария публично назвала певца Филиппа Киркорова представителем признанного экстремистским и запрещенного в России международного общественного движения ЛГБТ* и заявила, что Киркоров многие годы пропагандировал неправильные ценности и перестал это делать только после появления закона, запретившего это.
"А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде", — высказалась Шукшина.
Актриса Мария Шукшина
Столь резкие заявления только подлили бензина в огонь конфликта, который длится уже несколько лет.
Злыдня и сумасшедшая
А началось все ещё в 2022 году, когда Киркоров сыграл роль Ипполита в ремейке культовой комедии "Ирония судьбы". Тогда Шукшина очень критично отнеслась к новому фильму.
"А вот ещё один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров - "жар-птица" теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — написала тогда актриса в своем телеграмм-канале.
© Фото : Телеканал ТНТСъемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото : Телеканал ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать, в эфире одного из каналов он обозвал актрису злыдней и сумасшедшей.
"Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией такая злая. Злыдня! Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль! Мой Ипполит взорвет пространство назло ей... Я все ей покоя не даю. Может, она в меня влюблена?" — заявил артист в программе на НТВ.
В социальных сетях столь жесткие высказывание в адрес женщины пользователи в основном оценили негативно, правда нашлись и те, кто поддержал певца.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг"
Певец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг"
Впрочем, Киркоров не первый раз попадает в скандалы, где демонстрирует к женщинами недопустимое поведение.
Злополучная розовая кофточка
Наверное, один из самых ярких скандалов связан с журналисткой в розовой кофточке, пришедшей на пресс-конференцию Филиппа Киркорова, и с Анастасией Стоцкой, задавшей нелицеприятный вопрос певцу: "Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий?"
Певца возмутила такая формулировка, и он вышел из себя. Киркоров сначала собирался перечислить все свои оригинальные песни, но затем окончательно разнервничался и заявил, что продолжать разговор не собирается.
Певцы Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая
"Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!" — заявил журналистке Киркоров. Фраза, которую впоследствии не раз повторили в СМИ.
Голый король
Правда, далеко не все скандалы для певца остались безнаказанными. Большие неприятности появились у певца, когда артист оскандалился в конце декабря 2023 года, приняв участие в организованной Настей Ивлеевой "голой вечеринке".
Потом бывший муж Аллы Пугачевой заверил, что попал на нее случайно. По его словам, он "вошел не в ту дверь". После этого певец пропал из новогодних программ и почти год не вел концертную деятельность в России.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкVI церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards
VI церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards
Трудно сказать, усвоил ли урок король эстрады, но на данный момент в публичную перепалку с Марией Шукшиной артист не вступил.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.