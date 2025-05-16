https://ria.ru/20250516/shou-2017349507.html

Киркоров, Долина, Малахов поймают обманщика в новом сезоне популярного шоу

Киркоров, Долина, Малахов поймают обманщика в новом сезоне популярного шоу - РИА Новости, 16.05.2025

Киркоров, Долина, Малахов поймают обманщика в новом сезоне популярного шоу

На телеканале "Россия" в пятницу стартует второй сезон музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором за команду "Звезды" будут выступать знаменитые... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:24:00+03:00

2025-05-16T13:24:00+03:00

2025-05-16T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На телеканале "Россия" в пятницу стартует второй сезон музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором за команду "Звезды" будут выступать знаменитые артисты, певцы и юмористы, среди которых Филипп Киркоров, Лариса Долина, Евгений Петросян, Анна, Ковальчук, Гоша Куценко, Клара Новикова. Приз для победителя — миллион рублей."В каждом выпуске зрителю покажут захватывающую игру двух команд – "Участники" и "Звезды". Поклонников ждут новые музыкальные номера, любимые хиты и невероятный кураж от неожиданных поворотов и непредсказуемых решений", — рассказали в пресс-службе "России".По словам ведущего шоу Владимира Маркони, невероятно сложно угадывать, кто из претендентов на миллион поет, а кто нет. "Я вместе с нашими звездами пытаюсь догадаться по каким-то движениям, мимике, по тому, как выступающие держат микрофон", — отметил он. В команде "Участники" – 18 телезрителей из разных городов России, которые любят петь, но не все из них обладают вокальными данными и музыкальным слухом. За команды звезд сыграют Лариса Долина, Евгений Петросян, Андрей Малахов, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Валерия, Алексей Чумаков, Клава Кока, Анна Ковальчук, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Анастасия Макеева, Гоша Куценко, Ян Цапник, Екатерина Шпица, Катя Лель, Клара Новикова, Владимир Винокур, Наталья Подольская, Александр Серов, Валя Карнавал, Иосиф Пригожин, Мария Миронова, Александр Панайотов, Виктор Салтыков и многие другие.В первом раунде три участника исполнят любимые хиты под фонограмму. Посмотрев номер, звездам, нужно будет определить того, кто притворяется, что умеет петь. За каждый правильный ответ команда получает один балл. Во втором раунде задача усложнится, но за правильный ответ команда звезд получит два балла. Выступят три дуэта. Благодаря актерским талантам и профессиональным образам, например, пожарника или стюардессы, участники постараются запутать своих соперников и скрыть лжепевца.В третьем раунде участники выйдут на сцену в образах популярных артистов и исполнят суперхиты. Трем трио из команды "Участники" предстоит обмануть звезд и доказать, что все трое умеют петь. За верный ответ команда "Звезды" получит 3 балла."Я надеюсь, наша команда во главе с королем поп-музыки, с человеком, который чувствует талант за версту, сразу определит, кто поет, а кто — нет. Я пришел просто отлично провести время, тем более Маркони всегда смешной, Филипп Киркоров – непредсказуемый, Клава Кока – модная, ну а Сергей Каюмович – это классика", — сказал РИА Новости телеведущий Андрей Малахов.В финальном раунде на сцену выйдет секретный исполнитель, чье имя знает каждый в стране, но никто не слышал, как он поет. Команде, которая лидирует по количеству баллов, предстоит угадать, умеет ли он петь, не слыша его голос и исполнение, а лишь задавая несколько уточняющих вопросов перед его выступлением. В случае неудачи – миллион достанется команде соперников!Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим".

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, филипп киркоров, лариса долина, евгений петросян, что посмотреть , музыка