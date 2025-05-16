https://ria.ru/20250516/sheremetevo-2017308705.html

В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов

В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов - РИА Новости, 16.05.2025

В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов

Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:46:00+03:00

2025-05-16T11:46:00+03:00

2025-05-16T11:46:00+03:00

происшествия

китай

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении. Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017009477.html

https://ria.ru/20250514/peterburg-2016832370.html

китай

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происшествия, китай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)