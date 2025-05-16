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В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов - РИА Новости, 16.05.2025
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11:46 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sheremetevo-2017308705.html
В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов
В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов - РИА Новости, 16.05.2025
В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов
Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:46:00+03:00
2025-05-16T11:46:00+03:00
происшествия
китай
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении. Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017009477.html
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происшествия, китай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Китай, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов

ФТС: у пассажира из Китая нашли золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.
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ПроисшествияКитайРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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