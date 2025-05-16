https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче - РИА Новости, 16.05.2025
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:17:00+03:00
2025-05-16T02:17:00+03:00
2025-05-16T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", — рассказал Хаминский. Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра. Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного — не менее 15.
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Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
Юрист Хаминский: шашлык нельзя жарить, если от очага до дома меньше пяти метров
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", — рассказал Хаминский.
Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра.
Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного — не менее 15.