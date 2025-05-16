https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html

Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче

Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче - РИА Новости, 16.05.2025

Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче

Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:17:00+03:00

2025-05-16T02:17:00+03:00

2025-05-16T11:57:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", — рассказал Хаминский. Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра. Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного — не менее 15.

https://ria.ru/20250404/myaso-2009234503.html

https://ria.ru/20240530/mchs-1949278650.html

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москва

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россия, москва, московская область (подмосковье)