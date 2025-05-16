Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 16.05.2025 (обновлено: 11:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче - РИА Новости, 16.05.2025
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:17:00+03:00
2025-05-16T11:57:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954221017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c57071f8aab3976ae6ebca303ea340.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", — рассказал Хаминский. Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра. Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного — не менее 15.
https://ria.ru/20250404/myaso-2009234503.html
https://ria.ru/20240530/mchs-1949278650.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954221017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_3a8169cd6503ac330a53ea4bcaef25c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче

Юрист Хаминский: шашлык нельзя жарить, если от очага до дома меньше пяти метров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее пяти метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", — рассказал Хаминский.
Свинина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго
4 апреля, 02:21
Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра.
Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного — не менее 15.
Мясо на гриле - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В МЧС рассказали, на каких мангалах можно готовить шашлыки в квартире
30 мая 2024, 09:49
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала