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Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области - РИА Новости, 16.05.2025
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Калужская область
 
12:37 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/shapsha-2017319663.html
Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области
Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области - РИА Новости, 16.05.2025
Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с начальником МЖД Павлом Ивановым развитие железнодорожной инфраструктуры на территории региона, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:37:00+03:00
2025-05-16T12:37:00+03:00
калужская область
калуга
владислав шапша
московская железная дорога
ржд
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КАЛУГА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с начальником МЖД Павлом Ивановым развитие железнодорожной инфраструктуры на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. "В Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и начальника Московской железной дороги Павла Иванова. Обсуждались актуальные вопросы в сфере улучшения транспортного обслуживания населения региона, обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре, увеличения объёмов погрузки промышленными предприятиями", - говорится в сообщении. Владислав Шапша поблагодарил железнодорожников за участие в экономической жизни региона, в социальных проектах. "РЖД - это первая компания в стране, с которой мы реализовали проект по развитию особой экономической зоны в рамках концессии. И реализовали успешно", - сказал губернатор. На встрече отмечалось, что МЖД продолжает активную работу по расширению грузовой базы и готова идти навстречу местным грузоотправителям, чтобы поддержать объемы перевозок в зависимости от конъюнктуры рынка. Рассказывая о пассажирских перевозках, Павел Иванов отметил, что большим спросом у пассажиров в Калужской области пользуются поезда повышенной комфортности "Экспресс", где предложены транспортные услуги с новыми скоростными характеристиками и удобным расписанием. "Также важным направлением деятельности является реконструкция и развитие железнодорожной инфраструктуры региона", - подчеркнул начальник МЖД. Отдельное внимание на встрече было уделено реконструкции здания железнодорожного вокзала "Калуга I". По данным пресс-службы, Владислав Шапша обратился с просьбой рассмотреть возможность реконструкции, отметив, что прилегающую территорию регион благоустроит самостоятельно.
https://ria.ru/20250514/shapsha-2016956659.html
https://ria.ru/20250512/shapsha-2016568026.html
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калуга, владислав шапша, московская железная дорога, ржд
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Московская железная дорога, РЖД
Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области

Губернатор Шапша обсудил с главой МЖД развитие железнодорожной инфраструктуры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с начальником МЖД Павлом Ивановым развитие железнодорожной инфраструктуры на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и начальника Московской железной дороги Павла Иванова. Обсуждались актуальные вопросы в сфере улучшения транспортного обслуживания населения региона, обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре, увеличения объёмов погрузки промышленными предприятиями", - говорится в сообщении.
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Владислав Шапша поблагодарил железнодорожников за участие в экономической жизни региона, в социальных проектах.
"РЖД - это первая компания в стране, с которой мы реализовали проект по развитию особой экономической зоны в рамках концессии. И реализовали успешно", - сказал губернатор.
На встрече отмечалось, что МЖД продолжает активную работу по расширению грузовой базы и готова идти навстречу местным грузоотправителям, чтобы поддержать объемы перевозок в зависимости от конъюнктуры рынка. Рассказывая о пассажирских перевозках, Павел Иванов отметил, что большим спросом у пассажиров в Калужской области пользуются поезда повышенной комфортности "Экспресс", где предложены транспортные услуги с новыми скоростными характеристиками и удобным расписанием.
"Также важным направлением деятельности является реконструкция и развитие железнодорожной инфраструктуры региона", - подчеркнул начальник МЖД.
Отдельное внимание на встрече было уделено реконструкции здания железнодорожного вокзала "Калуга I". По данным пресс-службы, Владислав Шапша обратился с просьбой рассмотреть возможность реконструкции, отметив, что прилегающую территорию регион благоустроит самостоятельно.
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Калужская областьКалугаВладислав ШапшаМосковская железная дорогаРЖД
 
 
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