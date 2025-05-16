https://ria.ru/20250516/shapsha-2017319663.html

Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области

Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области - РИА Новости, 16.05.2025

Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с начальником МЖД Павлом Ивановым развитие железнодорожной инфраструктуры на территории региона, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:37:00+03:00

2025-05-16T12:37:00+03:00

2025-05-16T12:37:00+03:00

калужская область

калуга

владислав шапша

московская железная дорога

ржд

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КАЛУГА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с начальником МЖД Павлом Ивановым развитие железнодорожной инфраструктуры на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. "В Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и начальника Московской железной дороги Павла Иванова. Обсуждались актуальные вопросы в сфере улучшения транспортного обслуживания населения региона, обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре, увеличения объёмов погрузки промышленными предприятиями", - говорится в сообщении. Владислав Шапша поблагодарил железнодорожников за участие в экономической жизни региона, в социальных проектах. "РЖД - это первая компания в стране, с которой мы реализовали проект по развитию особой экономической зоны в рамках концессии. И реализовали успешно", - сказал губернатор. На встрече отмечалось, что МЖД продолжает активную работу по расширению грузовой базы и готова идти навстречу местным грузоотправителям, чтобы поддержать объемы перевозок в зависимости от конъюнктуры рынка. Рассказывая о пассажирских перевозках, Павел Иванов отметил, что большим спросом у пассажиров в Калужской области пользуются поезда повышенной комфортности "Экспресс", где предложены транспортные услуги с новыми скоростными характеристиками и удобным расписанием. "Также важным направлением деятельности является реконструкция и развитие железнодорожной инфраструктуры региона", - подчеркнул начальник МЖД. Отдельное внимание на встрече было уделено реконструкции здания железнодорожного вокзала "Калуга I". По данным пресс-службы, Владислав Шапша обратился с просьбой рассмотреть возможность реконструкции, отметив, что прилегающую территорию регион благоустроит самостоятельно.

https://ria.ru/20250514/shapsha-2016956659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калуга, владислав шапша, московская железная дорога, ржд