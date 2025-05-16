https://ria.ru/20250516/shakhty-2017302133.html
В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными
В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными - РИА Новости, 16.05.2025
В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными
В Кузбассе авария оставила без света семь шахт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:17:00+03:00
2025-05-16T11:17:00+03:00
2025-05-16T11:35:00+03:00
ленинск-кузнецкий район
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кузбассе авария оставила без света семь шахт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе из-за отключения электроэнергии без электричества остались семь шахт", — сказал он.По словам собеседника агентства, к ликвидации последствий привлекли шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.В районной администрации сообщили, что из шести шахт людей уже вывели на поверхность, на шахте имени Кирова продолжается выход 280 человек. Пострадавших нет.Без света остались также город Полысаево и поселок Новогородец.Как уточнили "Россети Сибирь", произошло защитное отключение линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Причины устанавливаются. Энергетики восстанавливают снабжение потребителей по резервной схеме.
https://ria.ru/20250407/iran-2009879342.html
ленинск-кузнецкий район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинск-кузнецкий район, происшествия
Ленинск-Кузнецкий район, Происшествия
В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными
В Кемеровской области семь шахт остались без электричества из-за аварии
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кузбассе авария оставила без света семь шахт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Ленинск-Кузнецком
муниципальном округе из-за отключения электроэнергии без электричества остались семь шахт", — сказал он.
По словам собеседника агентства, к ликвидации последствий привлекли шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.
В районной администрации сообщили, что из шести шахт людей уже вывели на поверхность, на шахте имени Кирова продолжается выход 280 человек. Пострадавших нет.
Без света остались также город Полысаево
и поселок Новогородец.
Как уточнили "Россети Сибирь", произошло защитное отключение линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Причины устанавливаются. Энергетики восстанавливают снабжение потребителей по резервной схеме.