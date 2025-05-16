https://ria.ru/20250516/shakhty-2017302133.html

В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными

В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными - РИА Новости, 16.05.2025

В Кемеровской области семь шахт оказались обесточенными

В Кузбассе авария оставила без света семь шахт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:17:00+03:00

2025-05-16T11:17:00+03:00

2025-05-16T11:35:00+03:00

ленинск-кузнецкий район

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кузбассе авария оставила без света семь шахт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе из-за отключения электроэнергии без электричества остались семь шахт", — сказал он.По словам собеседника агентства, к ликвидации последствий привлекли шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.В районной администрации сообщили, что из шести шахт людей уже вывели на поверхность, на шахте имени Кирова продолжается выход 280 человек. Пострадавших нет.Без света остались также город Полысаево и поселок Новогородец.Как уточнили "Россети Сибирь", произошло защитное отключение линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Причины устанавливаются. Энергетики восстанавливают снабжение потребителей по резервной схеме.

https://ria.ru/20250407/iran-2009879342.html

ленинск-кузнецкий район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинск-кузнецкий район, происшествия