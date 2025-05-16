https://ria.ru/20250516/sevastopol-2017507925.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:29:00+03:00

2025-05-16T22:29:00+03:00

2025-05-16T22:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

вооруженные силы украины

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Сообщение о воздушной тревоге появилось в пятницу в 22.23 по мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, уточнили власти.

https://ria.ru/20250516/trevoga-2017256817.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, республика крым