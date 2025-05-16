https://ria.ru/20250516/sevastopol-2017507925.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:29:00+03:00
2025-05-16T22:29:00+03:00
2025-05-16T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Сообщение о воздушной тревоге появилось в пятницу в 22.23 по мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, уточнили власти.
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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе