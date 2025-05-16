Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sevastopol-2017507925.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:29:00+03:00
2025-05-16T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
вооруженные силы украины
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/19/1511821938_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_3f4d758b8cbbc076335ff267e7e66534.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Сообщение о воздушной тревоге появилось в пятницу в 22.23 по мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, уточнили власти.
https://ria.ru/20250516/trevoga-2017256817.html
севастополь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/19/1511821938_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b4b4ca24d6ac37fc16d28bdc157d3853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.
Сообщение о воздушной тревоге появилось в пятницу в 22.23 по мск.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале.
В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, уточнили власти.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
16 мая, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала