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Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта

Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта - РИА Новости, 16.05.2025

Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:11:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа."Самолет с делегацией покинул Стамбул", - сообщил источник.По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, турция, стамбул, в мире, украина, хакан фидан