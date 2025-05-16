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Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта - РИА Новости, 16.05.2025
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20:11 16.05.2025 (обновлено: 20:21 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/samolet-2017489463.html
Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта
Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта - РИА Новости, 16.05.2025
Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
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2025-05-16T20:21:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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стамбул
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа."Самолет с делегацией покинул Стамбул", - сообщил источник.По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, турция, стамбул, в мире, украина, хакан фидан
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Турция, Стамбул, В мире, Украина, Хакан Фидан
Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров

© РИА Новости / Ирина Попова | Перейти в медиабанкВ международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Ирина Попова
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В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа.
«
"Самолет с делегацией покинул Стамбул", - сообщил источник.
По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.
По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияТурцияСтамбулВ миреУкраинаХакан Фидан
 
 
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