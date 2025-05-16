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Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Дании

Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Дании - РИА Новости, 16.05.2025

Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Дании

Следующая встреча Европейского политического сообщества пройдет в Дании в октябре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:39:00+03:00

2025-05-16T21:39:00+03:00

2025-05-16T21:39:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Следующая встреча Европейского политического сообщества пройдет в Дании в октябре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Следующий саммит пройдет в октябре в Дании", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи в Албании в пятницу, трансляцию вел Елисейский дворец в Х. По его словам, на шестом саммите лидеры обсудили вопросы безопасности в Европе и конфликт на Украине, в частности, переговоры в Стамбуле накануне. Макрон вновь пригрозил РФ санкциями в случае отказа от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня. "Мы продолжаем вместе с США готовить новые санкции в случае, если оно не найдет положительного ответа", - сказал он. При этом Макрон ушел от ответа на вопрос, когда и какие именно санкции Запад может ввести. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250516/zelenskij-2017435734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир мединский