https://ria.ru/20250516/samara-2017390272.html
В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые
В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые - РИА Новости, 16.05.2025
В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые
Обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили еще двум фигурантам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:18:00+03:00
2025-05-16T15:18:00+03:00
2025-05-16T16:16:00+03:00
происшествия
самара
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили еще двум фигурантам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. <…> Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию", — говорится в релизе.Обоих обвиняют по статье "Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору", Светлану Метревели — еще и по статье о пособничестве. Ее племянника суд заочно отправил под стражу.В СК отметили, что обвиняемые живут за рубежом, поэтому их объявили в международный розыск. По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями в совершении убийства Тархова и его жены. А ее племянник и внучка экс-мэра отравили супружескую пару, заморозили тела при помощи азота, расчленили их и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.Об исчезновении бывшего мэра Самары и его жены заявил в полицию его друг в конце января. Выяснилось, что супруги в последний раз выходили на связь еще перед Новым годом. Следователи возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем известно, что она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи. В итоге девушка созналась в преступлении и рассказала, что у нее был соучастник. Помимо дела об убийстве, в отношении нее возбудили также дело о мошенничестве из-за продажи автомобиля, принадлежавшего ее бабушке.
https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html
https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые
СК сообщил о новых фигурантах в деле об убийстве бывшего мэра Самары Тархова
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили еще двум фигурантам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области
Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары
и его супруги. <…> Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию", — говорится в релизе.
Обоих обвиняют по статье "Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору", Светлану Метревели — еще и по статье о пособничестве. Ее племянника суд заочно отправил под стражу.
В СК
отметили, что обвиняемые живут за рубежом, поэтому их объявили в международный розыск.
По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями в совершении убийства Тархова
и его жены. А ее племянник и внучка экс-мэра отравили супружескую пару, заморозили тела при помощи азота, расчленили их и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.
Об исчезновении бывшего мэра Самары и его жены заявил в полицию его друг в конце января. Выяснилось, что супруги в последний раз выходили на связь еще перед Новым годом. Следователи возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Известно, что девушка нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем известно, что она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи.
В итоге девушка созналась в преступлении и рассказала, что у нее был соучастник.
Помимо дела об убийстве, в отношении нее возбудили также дело о мошенничестве из-за продажи автомобиля, принадлежавшего ее бабушке.