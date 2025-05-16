https://ria.ru/20250516/samara-2017390272.html

В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые

В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые - РИА Новости, 16.05.2025

В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые обвиняемые

Обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили еще двум фигурантам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:18:00+03:00

2025-05-16T15:18:00+03:00

2025-05-16T16:16:00+03:00

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили еще двум фигурантам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. <…> Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию", — говорится в релизе.Обоих обвиняют по статье "Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору", Светлану Метревели — еще и по статье о пособничестве. Ее племянника суд заочно отправил под стражу.В СК отметили, что обвиняемые живут за рубежом, поэтому их объявили в международный розыск. По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями в совершении убийства Тархова и его жены. А ее племянник и внучка экс-мэра отравили супружескую пару, заморозили тела при помощи азота, расчленили их и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.Об исчезновении бывшего мэра Самары и его жены заявил в полицию его друг в конце января. Выяснилось, что супруги в последний раз выходили на связь еще перед Новым годом. Следователи возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем известно, что она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи. В итоге девушка созналась в преступлении и рассказала, что у нее был соучастник. Помимо дела об убийстве, в отношении нее возбудили также дело о мошенничестве из-за продажи автомобиля, принадлежавшего ее бабушке.

https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html

https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html

самара

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)