Российские войска укрепились в дельте Днепра
Сальдо: ВС России укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России в секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские войска укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Оперативная обстановка на Южном направлении позволяет нам говорить о наращивании возможностей. Вооруженные силы Российской Федерации последовательно расширяют контроль в дельте Днепра. Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся, действуем точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий", — сказал он.
По словам губернатора, участки, которые еще недавно числились в серой зоне — острова у Корсунки, Днепрян, Новой Каховки — теперь очищены от ВСУ и укреплены.
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"Противник пытался удержаться, но под огневым давлением отступил. Где-то сопротивлялись, где-то бросили позиции без боя. Ситуация говорит сама за себя: ВСУ теряют координацию и уходят, как только понимают, что на другой стороне русская армия", — добавил Сальдо.
Накануне он рассказал, что российские бойцы взяли под контроль почти все острова в дельте Днепра. Кроме того, разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют на правом берегу и установили российский флаг в селе Николаевка Бериславского района.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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