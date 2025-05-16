https://ria.ru/20250516/saldo-2017280252.html

Российские войска укрепились в дельте Днепра

Российские войска укрепились в дельте Днепра - РИА Новости, 16.05.2025

Российские войска укрепились в дельте Днепра

Российские войска укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:18:00+03:00

2025-05-16T10:18:00+03:00

2025-05-16T10:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы рф

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днепр (река)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские войска укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Оперативная обстановка на Южном направлении позволяет нам говорить о наращивании возможностей. Вооруженные силы Российской Федерации последовательно расширяют контроль в дельте Днепра. Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся, действуем точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий", — сказал он. По словам губернатора, участки, которые еще недавно числились в серой зоне — острова у Корсунки, Днепрян, Новой Каховки — теперь очищены от ВСУ и укреплены. "Противник пытался удержаться, но под огневым давлением отступил. Где-то сопротивлялись, где-то бросили позиции без боя. Ситуация говорит сама за себя: ВСУ теряют координацию и уходят, как только понимают, что на другой стороне русская армия", — добавил Сальдо.Накануне он рассказал, что российские бойцы взяли под контроль почти все острова в дельте Днепра. Кроме того, разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют на правом берегу и установили российский флаг в селе Николаевка Бериславского района.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

днепр (река)

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