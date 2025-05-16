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Российские войска укрепились в дельте Днепра - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 16.05.2025 (обновлено: 10:53 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/saldo-2017280252.html
Российские войска укрепились в дельте Днепра
Российские войска укрепились в дельте Днепра - РИА Новости, 16.05.2025
Российские войска укрепились в дельте Днепра
Российские войска укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:18:00+03:00
2025-05-16T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские войска укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Оперативная обстановка на Южном направлении позволяет нам говорить о наращивании возможностей. Вооруженные силы Российской Федерации последовательно расширяют контроль в дельте Днепра. Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся, действуем точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий", — сказал он. По словам губернатора, участки, которые еще недавно числились в серой зоне — острова у Корсунки, Днепрян, Новой Каховки — теперь очищены от ВСУ и укреплены. "Противник пытался удержаться, но под огневым давлением отступил. Где-то сопротивлялись, где-то бросили позиции без боя. Ситуация говорит сама за себя: ВСУ теряют координацию и уходят, как только понимают, что на другой стороне русская армия", — добавил Сальдо.Накануне он рассказал, что российские бойцы взяли под контроль почти все острова в дельте Днепра. Кроме того, разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют на правом берегу и установили российский флаг в селе Николаевка Бериславского района.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
Российские войска укрепились в дельте Днепра

Сальдо: ВС России укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России в секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России в секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские войска укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Оперативная обстановка на Южном направлении позволяет нам говорить о наращивании возможностей. Вооруженные силы Российской Федерации последовательно расширяют контроль в дельте Днепра. Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся, действуем точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий", — сказал он.
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По словам губернатора, участки, которые еще недавно числились в серой зоне — острова у Корсунки, Днепрян, Новой Каховки — теперь очищены от ВСУ и укреплены.
«
"Противник пытался удержаться, но под огневым давлением отступил. Где-то сопротивлялись, где-то бросили позиции без боя. Ситуация говорит сама за себя: ВСУ теряют координацию и уходят, как только понимают, что на другой стороне русская армия", — добавил Сальдо.
Накануне он рассказал, что российские бойцы взяли под контроль почти все острова в дельте Днепра. Кроме того, разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют на правом берегу и установили российский флаг в селе Николаевка Бериславского района.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепр (река)
 
 
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