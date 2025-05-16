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К ликвидации последствий ЧП на заводе в Салавате привлекли два крана
К ликвидации последствий ЧП на заводе в Салавате привлекли два крана - РИА Новости, 16.05.2025
К ликвидации последствий ЧП на заводе в Салавате привлекли два крана
Два больших крана привлекли для ликвидации последствий инцидента на заводе в башкирском Салавате, поиски оставшегося под завалами человека продолжаются, сообщил РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:05:00+03:00
2025-05-16T18:05:00+03:00
2025-05-16T18:19:00+03:00
происшествия
салават
россия
андрей назаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Два больших крана привлекли для ликвидации последствий инцидента на заводе в башкирском Салавате, поиски оставшегося под завалами человека продолжаются, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. "Держим на контроле ситуацию в Салавате. Сегодня утром на одном из предприятий случилось ЧП. По причинам, которые выясняются, произошел хлопок с разрушением здания. Под завалами, к сожалению, остался человек, спасатели его ищут. Еще четверым пострадавшим медики оказывают помощь в больницах… К ликвидации последствий происшествия привлечено более 80 человек и 32 единицы техники, в том числе два больших крана грузоподъемностью более 20 тонн", - написал Назаров в своем Telegram-канале. Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что утро в пятницу поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статьи 217 УК РФ). Госпитализированы четыре человека в тяжелом состоянии: трое с ожогами один - с переломами.
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происшествия, салават, россия, андрей назаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Салават, Россия, Андрей Назаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
К ликвидации последствий ЧП на заводе в Салавате привлекли два крана
К ликвидации последствий взрыва на заводе в Салавате привлекли два больших крана