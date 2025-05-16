https://ria.ru/20250516/salavat-2017455554.html

Четверо мужчин находятся в реанимации после ЧП на заводе в Салавате

Четверо мужчин находятся в реанимации после ЧП на заводе в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025

Четверо мужчин находятся в реанимации после ЧП на заводе в Салавате

Четверо мужчин находятся в реанимации после инцидента на заводе в Салавате, продолжаются поиски еще одного пострадавшего под завалами здания, сообщило МЧС... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:57:00+03:00

2025-05-16T12:57:00+03:00

2025-05-16T18:21:00+03:00

происшествия

салават

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Четверо мужчин находятся в реанимации после инцидента на заводе в Салавате, продолжаются поиски еще одного пострадавшего под завалами здания, сообщило МЧС Башкирии. Ранее минздрав региона сообщал о трех госпитализированных, двое из которых находятся в реанимации, третий - в тяжелом состоянии в ожоговом отделении. "В результате происшествия в реанимации находятся 4 мужчин, им 65, 51, 44 и 49 лет соответственно", - говорится в сообщении МЧС республики. Ведомство сообщает, что работы по ликвидации последствий инцидента в Салавате продолжаются. "Сейчас спасатели и пожарные проводят работы по разбору конструкций и поиску мужчины, который, вероятнее всего, находится под завалами. Применяются беспилотные летательные аппараты, привлечены кинологические расчеты", - отмечается в сообщении. Причина произошедшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа. Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават). Следственным отделом по городу Салавату СУСК России по Башкирии возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

https://ria.ru/20250516/salavat-2017282628.html

https://ria.ru/20250511/yanao-2016382277.html

салават

россия

республика башкортостан

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происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан