Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 16.05.2025 (обновлено: 10:33 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/salavat-2017282628.html
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:26:00+03:00
2025-05-16T10:33:00+03:00
происшествия
салават
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017283155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_442761b71737fca262c148edc342ee2b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии."Следственным отделом по городу Салавату СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту пожара на предприятии, занимающемся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырьё и переработкой парафина, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и размера причиненного ущерба предприятию."В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - подчеркивает СУСК.
https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html
https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html
салават
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
2025-05-16T10:26
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017283155_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bbbb0ae24f8523d8e605c9ceab112114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, салават, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салават, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате

СК возбудил дело о нарушении безопасности после ЧП на заводе в Салавате

Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.
Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Пожар в автосервисе на Промышленной улице в Подольске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"
16 мая, 05:58
"Следственным отделом по городу Салавату СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту пожара на предприятии, занимающемся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырьё и переработкой парафина, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и размера причиненного ущерба предприятию.
"В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - подчеркивает СУСК.
Ликвидация пожара на птицефабрике в Астрахани - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур
15 мая, 11:03
 
ПроисшествияСалаватСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала