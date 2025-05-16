https://ria.ru/20250516/salavat-2017282628.html

СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате

СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025

СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:26:00+03:00

2025-05-16T10:26:00+03:00

2025-05-16T10:33:00+03:00

происшествия

салават

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017283155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_442761b71737fca262c148edc342ee2b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии."Следственным отделом по городу Салавату СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту пожара на предприятии, занимающемся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырьё и переработкой парафина, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и размера причиненного ущерба предприятию."В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - подчеркивает СУСК.

https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html

https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html

салават

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии 2025-05-16T10:26 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, салават, следственный комитет россии (ск рф)