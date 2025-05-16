https://ria.ru/20250516/salavat-2017282628.html
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:26:00+03:00
2025-05-16T10:26:00+03:00
2025-05-16T10:33:00+03:00
происшествия
салават
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017283155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_442761b71737fca262c148edc342ee2b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили после ЧП на заводе в Салавате, сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии."Следственным отделом по городу Салавату СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту пожара на предприятии, занимающемся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырьё и переработкой парафина, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и размера причиненного ущерба предприятию."В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - подчеркивает СУСК.
https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html
https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html
салават
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017283155_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bbbb0ae24f8523d8e605c9ceab112114.jpg
Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
2025-05-16T10:26
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, салават, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салават, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате
СК возбудил дело о нарушении безопасности после ЧП на заводе в Салавате