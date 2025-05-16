https://ria.ru/20250516/salavat-2017273517.html

Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации

Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации - РИА Новости, 16.05.2025

Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации

Двое мужчин, пострадавших при инциденте на заводе в Салавате, находятся в реанимации, третий - в тяжелом состоянии в ожоговом отделении, сообщил министр... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:41:00+03:00

2025-05-16T09:41:00+03:00

2025-05-16T10:25:00+03:00

происшествия

салават

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших при инциденте на заводе в Салавате, находятся в реанимации, третий - в тяжелом состоянии в ожоговом отделении, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек."В городскую больницу Салавата на данный момент доставлены два пациента. 43-летний мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. 40-летний мужчина с термическими ожогами после осмотра врачей направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Еще одного пациента с места происшествия доставили в больницу №1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин.Он добавил, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.

https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html

https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html

салават

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, салават