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Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации - РИА Новости, 16.05.2025
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09:41 16.05.2025 (обновлено: 10:25 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/salavat-2017273517.html
Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации
Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации - РИА Новости, 16.05.2025
Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации
Двое мужчин, пострадавших при инциденте на заводе в Салавате, находятся в реанимации, третий - в тяжелом состоянии в ожоговом отделении, сообщил министр... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:41:00+03:00
2025-05-16T10:25:00+03:00
происшествия
салават
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших при инциденте на заводе в Салавате, находятся в реанимации, третий - в тяжелом состоянии в ожоговом отделении, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек."В городскую больницу Салавата на данный момент доставлены два пациента. 43-летний мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. 40-летний мужчина с термическими ожогами после осмотра врачей направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Еще одного пациента с места происшествия доставили в больницу №1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин.Он добавил, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.
https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html
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происшествия, салават
Происшествия, Салават
Двое из трех пострадавших при пожаре в Салавате находятся в реанимации

Двое из трех пострадавших при ЧП на заводе в Салавате находятся в реанимации

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramПоследствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате. 16 мая 2025
Последствия взрыва на территории предприятия Свеча в Салавате. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Последствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате. 16 мая 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших при инциденте на заводе в Салавате, находятся в реанимации, третий - в тяжелом состоянии в ожоговом отделении, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек.
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"В городскую больницу Салавата на данный момент доставлены два пациента. 43-летний мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. 40-летний мужчина с термическими ожогами после осмотра врачей направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Еще одного пациента с места происшествия доставили в больницу №1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин.
Он добавил, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.
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