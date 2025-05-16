https://ria.ru/20250516/salavat-2017268052.html

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате

Трое пострадавших при пожаре на производстве в Салавате экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии, причиной ЧП могло стать нарушение технологического... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:15:00+03:00

2025-05-16T09:15:00+03:00

2025-05-16T09:51:00+03:00

происшествия

салават

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре на производстве в Салавате экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Башкирии в Тelegram-канале.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек."Возможно, под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html

https://ria.ru/20250515/pozhar-2017048666.html

салават

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)