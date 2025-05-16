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Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате
Трое пострадавших при пожаре на производстве в Салавате экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии, причиной ЧП могло стать нарушение технологического... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:15:00+03:00
2025-05-16T09:15:00+03:00
2025-05-16T09:51:00+03:00
происшествия
салават
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре на производстве в Салавате экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Башкирии в Тelegram-канале.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек."Возможно, под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.
https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате
Трое пострадавших при пожаре в Салавате находятся в тяжелом состоянии