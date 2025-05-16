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Российский рынок акций растет в ожидании новостей с переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:38 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rynok-2017356223.html
Российский рынок акций растет в ожидании новостей с переговоров в Стамбуле
Российский рынок акций растет в ожидании новостей с переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Российский рынок акций растет в ожидании новостей с переговоров в Стамбуле
Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:38:00+03:00
2025-05-16T13:38:00+03:00
экономика
цены на нефть
стамбул
украина
турция
богдан зварич
алексей антонов (аналитик)
московская биржа
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск рос на 0,41%, до 2851,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,04% до 1178,70 пункта. В частности, растут в цене бумаги "Фосагро" (+3%), "Хэдхантера" (+2,4%), "Совкомбанка" (+1,5%), "Яндекса" (+0,6%). Дешевеют бумаги АФК "Система" (-1,2%), ПИКа (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Совкомфлота" (-0,7%). Инвесторы пока занимают выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка. В случае позитивных сигналов из Турции, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. Ожидаем, что сегодняшние торги российский рынок проведет в диапазоне 2820-2920 пунктов", - резюмирует он. У российского рынка акций есть потенциал для снижения еще примерно на 50 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное и для его слома необходим мощный новостной позитив", - добавляет он.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/mosbirzha-2017005767.html
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экономика, цены на нефть, стамбул, украина, турция, богдан зварич, алексей антонов (аналитик), московская биржа, фосагро, совкомбанк, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Экономика, Цены на нефть, Стамбул, Украина, Турция, Богдан Зварич, Алексей Антонов (аналитик), Московская биржа, ФосАгро, Совкомбанк, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Российский рынок акций растет в ожидании новостей с переговоров в Стамбуле

Рынок акций РФ растет в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск рос на 0,41%, до 2851,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,04% до 1178,70 пункта.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции
14 мая, 23:58
В частности, растут в цене бумаги "Фосагро" (+3%), "Хэдхантера" (+2,4%), "Совкомбанка" (+1,5%), "Яндекса" (+0,6%). Дешевеют бумаги АФК "Система" (-1,2%), ПИКа (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Совкомфлота" (-0,7%).
Инвесторы пока занимают выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка. В случае позитивных сигналов из Турции, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. Ожидаем, что сегодняшние торги российский рынок проведет в диапазоне 2820-2920 пунктов", - резюмирует он.
У российского рынка акций есть потенциал для снижения еще примерно на 50 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное и для его слома необходим мощный новостной позитив", - добавляет он.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российский рынок акций растет на заявлении Трампа о переговорах по Украине
12 мая, 17:56
 
ЭкономикаЦены на нефтьСтамбулУкраинаТурцияБогдан ЗваричАлексей Антонов (аналитик)Московская биржаФосАгроСовкомбанкПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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