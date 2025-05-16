Бывшего вице-губернатора Рязанской области приговорили к 17 годам колонии
Суд приговорил Грекова к 17 годам колонии по делу о мошенничестве и взятках
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Советский районный суд Рязани приговорил бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Меру пресечения Грекову избирал суд в Рязани, затем - Басманный суд Москвы. В феврале дело поступило в Советский райсуд Рязани. Рассмотрение велось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, а также в закрытом режиме.
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"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
Кроме того, Грекову назначен штраф в 400 миллионов рублей, а также он будет лишен права занимать должности государственной службы в течение 12 лет.
По данным сайта Советского районного суда, обвинение Грекову предъявили по части 4 статьи 159 (мошенничество) и шести эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.