https://ria.ru/20250516/rumyniya-2017407241.html

Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию

Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию - РИА Новости, 16.05.2025

Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию

Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что будет стремиться к формированию... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:05:00+03:00

2025-05-16T16:05:00+03:00

2025-05-16T16:05:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

сша

кэлин джеорджеску

politico

президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что будет стремиться к формированию широкой правящей коалиции, возможно, даже с участием своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана в случае победы на выборах. "Мой выбор будет состоять в формировании большого коалиционного правительства, чтобы покончить с кризисом… Я не исключаю их (платформу Никушора Дана – ред.)", - приводит его слова издание Politico.При этом Politico пишет, что три из четырех основных партий Румынии уже заявили, что не рассматривают возможность коалиции с Симионом. Во втором туре за пост президента Румынии борются кандидат от правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набравший 40,96% голосов в первом туре, и мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99%. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005177565.html

румыния

бухарест

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, politico, президентские выборы в румынии — 2025