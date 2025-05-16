Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию
Кандидат в президенты Румынии Симион намерен создать широкую правящую коалицию
© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что будет стремиться к формированию широкой правящей коалиции, возможно, даже с участием своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана в случае победы на выборах.
«
"Мой выбор будет состоять в формировании большого коалиционного правительства, чтобы покончить с кризисом… Я не исключаю их (платформу Никушора Дана – ред.)", - приводит его слова издание Politico.
При этом Politico пишет, что три из четырех основных партий Румынии уже заявили, что не рассматривают возможность коалиции с Симионом.
Во втором туре за пост президента Румынии борются кандидат от правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набравший 40,96% голосов в первом туре, и мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99%.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.