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Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию - РИА Новости, 16.05.2025
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16:05 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rumyniya-2017407241.html
Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию
Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию - РИА Новости, 16.05.2025
Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию
Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что будет стремиться к формированию... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:05:00+03:00
2025-05-16T16:05:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
кэлин джеорджеску
politico
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что будет стремиться к формированию широкой правящей коалиции, возможно, даже с участием своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана в случае победы на выборах. &quot;Мой выбор будет состоять в формировании большого коалиционного правительства, чтобы покончить с кризисом… Я не исключаю их (платформу Никушора Дана – ред.)&quot;, - приводит его слова издание Politico.При этом Politico пишет, что три из четырех основных партий Румынии уже заявили, что не рассматривают возможность коалиции с Симионом. Во втором туре за пост президента Румынии борются кандидат от правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набравший 40,96% голосов в первом туре, и мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99%. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, politico, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, Politico, Президентские выборы в Румынии — 2025
Кандидат в президенты Румынии хочет сформировать широкую коалицию

Кандидат в президенты Румынии Симион намерен создать широкую правящую коалицию

© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что будет стремиться к формированию широкой правящей коалиции, возможно, даже с участием своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана в случае победы на выборах.
«

"Мой выбор будет состоять в формировании большого коалиционного правительства, чтобы покончить с кризисом… Я не исключаю их (платформу Никушора Дана – ред.)", - приводит его слова издание Politico.

При этом Politico пишет, что три из четырех основных партий Румынии уже заявили, что не рассматривают возможность коалиции с Симионом.
Во втором туре за пост президента Румынии борются кандидат от правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набравший 40,96% голосов в первом туре, и мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99%.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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В миреРумынияБухарестСШАКэлин ДжеорджескуPoliticoПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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