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В Румынии перевернулся грузовик НАТО - РИА Новости, 16.05.2025
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17:56 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rumynija-2017454390.html
В Румынии перевернулся грузовик НАТО
В Румынии перевернулся грузовик НАТО - РИА Новости, 16.05.2025
В Румынии перевернулся грузовик НАТО
Грузовик НАТО перевернулся в Румынии на железнодорожном мосту, пострадали два солдата из Франции, они находятся в больнице, сообщила пресс-служба румынского... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:56:00+03:00
2025-05-16T17:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Грузовик НАТО перевернулся в Румынии на железнодорожном мосту, пострадали два солдата из Франции, они находятся в больнице, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны. "В пятницу, 16 мая, около 13.00 (совпадает с мск) в районе моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ, на объездной дороге города Кэлимэнешть, уезд Вылча, перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны, следовавшей по маршруту Чинку - Смырдан. В результате аварии пострадали двое французских солдат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Румынии. Первую помощь военным оказали бригады скорой помощи и инспектората по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших солдат доставили в уездную больницу города Рымнику Вылча. По данным минобороны, их состояние оценивается как стабильное. Компетентные органы расследуют причины аварии. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции, ситуация отслеживается совместно с французской стороной. В Румынии с с 5 по 23 мая проходят многонациональные учения Dacian spring 2025, в которых принимают участие более 4 тысяч военных из 10 стран. В связи с этим в стране регулярно проводится передислокация военной техники и солдат.
https://ria.ru/20250510/turtsija-2016209486.html
https://ria.ru/20250515/gruzovik-2017095543.html
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в мире, румыния, франция, нато
В мире, Румыния, Франция, НАТО
В Румынии перевернулся грузовик НАТО

На мосту в Румынии перевернулся грузовик НАТО

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные во время учений. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Грузовик НАТО перевернулся в Румынии на железнодорожном мосту, пострадали два солдата из Франции, они находятся в больнице, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
"В пятницу, 16 мая, около 13.00 (совпадает с мск) в районе моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ, на объездной дороге города Кэлимэнешть, уезд Вылча, перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны, следовавшей по маршруту Чинку - Смырдан. В результате аварии пострадали двое французских солдат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Румынии.
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Первую помощь военным оказали бригады скорой помощи и инспектората по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших солдат доставили в уездную больницу города Рымнику Вылча. По данным минобороны, их состояние оценивается как стабильное.
Компетентные органы расследуют причины аварии. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции, ситуация отслеживается совместно с французской стороной.
В Румынии с с 5 по 23 мая проходят многонациональные учения Dacian spring 2025, в которых принимают участие более 4 тысяч военных из 10 стран. В связи с этим в стране регулярно проводится передислокация военной техники и солдат.
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