https://ria.ru/20250516/rumynija-2017454390.html

В Румынии перевернулся грузовик НАТО

В Румынии перевернулся грузовик НАТО - РИА Новости, 16.05.2025

В Румынии перевернулся грузовик НАТО

Грузовик НАТО перевернулся в Румынии на железнодорожном мосту, пострадали два солдата из Франции, они находятся в больнице, сообщила пресс-служба румынского... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:56:00+03:00

2025-05-16T17:56:00+03:00

2025-05-16T17:56:00+03:00

в мире

румыния

франция

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_0:205:3133:1968_1920x0_80_0_0_34ce849517e4fa631e99af09eb3ea491.jpg

КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Грузовик НАТО перевернулся в Румынии на железнодорожном мосту, пострадали два солдата из Франции, они находятся в больнице, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны. "В пятницу, 16 мая, около 13.00 (совпадает с мск) в районе моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ, на объездной дороге города Кэлимэнешть, уезд Вылча, перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны, следовавшей по маршруту Чинку - Смырдан. В результате аварии пострадали двое французских солдат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Румынии. Первую помощь военным оказали бригады скорой помощи и инспектората по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших солдат доставили в уездную больницу города Рымнику Вылча. По данным минобороны, их состояние оценивается как стабильное. Компетентные органы расследуют причины аварии. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции, ситуация отслеживается совместно с французской стороной. В Румынии с с 5 по 23 мая проходят многонациональные учения Dacian spring 2025, в которых принимают участие более 4 тысяч военных из 10 стран. В связи с этим в стране регулярно проводится передислокация военной техники и солдат.

https://ria.ru/20250510/turtsija-2016209486.html

https://ria.ru/20250515/gruzovik-2017095543.html

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, франция, нато