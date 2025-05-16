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Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле

Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:58:00+03:00

2025-05-16T15:58:00+03:00

2025-05-16T16:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Собеседники обсудили важность поиска мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Рубио подчеркнул, что приоритетом США остается прекращение кровопролития, и выразил признательность турецкой стороне за организацию переговоров. "Госсекретарь затронул тему сегодняшних прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь заявив о позиции США: необходимо положить конец насилию", - говорится в заявлении госдепартамента. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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