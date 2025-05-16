Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле
Рубио на встрече с Ермаком, Сибигой и Фиданом призвал прекратить насилие
© МИД Турции | Перейти в медиабанкГлава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
© МИД Турции
Глава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Госсекретарь затронул тему сегодняшних прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь заявив о позиции США: необходимо положить конец насилию", - говорится в заявлении госдепартамента.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
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О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>