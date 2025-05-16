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Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 16.05.2025 (обновлено: 16:12 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rubio-2017405213.html
Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле
Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:58:00+03:00
2025-05-16T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Собеседники обсудили важность поиска мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Рубио подчеркнул, что приоритетом США остается прекращение кровопролития, и выразил признательность турецкой стороне за организацию переговоров. "Госсекретарь затронул тему сегодняшних прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь заявив о позиции США: необходимо положить конец насилию", - говорится в заявлении госдепартамента. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, владимир зеленский, андрей ермак, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио встретился с Ермаком, Сибигой и Фиданом в Стамбуле

Рубио на встрече с Ермаком, Сибигой и Фиданом призвал прекратить насилие

© МИД Турции | Перейти в медиабанкГлава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Глава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© МИД Турции
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Глава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Собеседники обсудили важность поиска мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Рубио подчеркнул, что приоритетом США остается прекращение кровопролития, и выразил признательность турецкой стороне за организацию переговоров.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование
16 мая, 04:17
"Госсекретарь затронул тему сегодняшних прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь заявив о позиции США: необходимо положить конец насилию", - говорится в заявлении госдепартамента.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
16 мая, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМарко РубиоВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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