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Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США прибыл в Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025

Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:43:00+03:00

2025-05-16T09:43:00+03:00

2025-05-16T10:11:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс."Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025