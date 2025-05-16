https://ria.ru/20250516/rubio-2017273833.html
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США прибыл в Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:43:00+03:00
2025-05-16T09:43:00+03:00
2025-05-16T10:11:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс."Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года", - пишет агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, США, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры РФ и Украины