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Госсекретарь США прибыл в Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025
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09:43 16.05.2025 (обновлено: 10:11 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rubio-2017273833.html
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США прибыл в Стамбул - РИА Новости, 16.05.2025
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:43:00+03:00
2025-05-16T10:11:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс."Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года", - пишет агентство.
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в мире, сша, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры РФ и Украины

© AP Photo / Francisco SecoГосударственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. 16 мая 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает агентство Франс Пресс.
"Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года", - пишет агентство.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 07:41
 
В миреСШАСтамбулРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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