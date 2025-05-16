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Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио - РИА Новости, 16.05.2025
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04:39 16.05.2025 (обновлено: 04:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251794.html
Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио
Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио - РИА Новости, 16.05.2025
Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО согласятся довести расходы на оборону до 5% своих ВВП за следующую декаду. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T04:39:00+03:00
2025-05-16T04:48:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО согласятся довести расходы на оборону до 5% своих ВВП за следующую декаду. "Все страны НАТО согласятся на цель в пять процентов расходов на оборону за следующее десятилетие", - заявил Рубио в интервью Fox News. Как заявил Рубио, к летнему саммиту НАТО все страны альянса доведут расходы на оборону до 2% ВВП и более, некоторые превысят 4%. Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о согласии Германии с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также допустил подобное.
https://ria.ru/20250429/nato-2014059521.html
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в мире, сша, германия, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, нато
В мире, США, Германия, Дания, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, НАТО
Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио

Рубио: страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО согласятся довести расходы на оборону до 5% своих ВВП за следующую декаду.
"Все страны НАТО согласятся на цель в пять процентов расходов на оборону за следующее десятилетие", - заявил Рубио в интервью Fox News.
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Как заявил Рубио, к летнему саммиту НАТО все страны альянса доведут расходы на оборону до 2% ВВП и более, некоторые превысят 4%.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о согласии Германии с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также допустил подобное.
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В миреСШАГерманияДанияДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМарко РубиоНАТО
 
 
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