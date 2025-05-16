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Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование - РИА Новости, 16.05.2025
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04:17 16.05.2025 (обновлено: 04:28 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html
Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование
Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование - РИА Новости, 16.05.2025
Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T04:17:00+03:00
2025-05-16T04:28:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
россия
стамбул
украина
владимир мединский
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены, заявил в интервью Fox News госсекретарь Марко Рубио."Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку", — сказал Рубио.В четверг старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что ожидает встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры России и Украины, но их перенесли на пятницу. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017242078.html
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владимир путин, дональд трамп, россия, стамбул, украина, владимир мединский, марко рубио
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Марко Рубио
Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование

Рубио: лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены, заявил в интервью Fox News госсекретарь Марко Рубио.
«
"Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку", — сказал Рубио.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В МИД Турции не исключили прямые переговоры делегаций России и Украины
16 мая, 00:19
В четверг старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что ожидает встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры России и Украины, но их перенесли на пятницу. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио
15 мая, 20:01
 
Владимир ПутинДональд ТрампРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМарко Рубио
 
 
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