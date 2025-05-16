https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html

Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование

Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование - РИА Новости, 16.05.2025

Рубио назвал единственный шанс на украинское урегулирование

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T04:17:00+03:00

2025-05-16T04:17:00+03:00

2025-05-16T04:28:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

россия

стамбул

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владимир мединский

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены, заявил в интервью Fox News госсекретарь Марко Рубио."Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку", — сказал Рубио.В четверг старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что ожидает встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры России и Украины, но их перенесли на пятницу. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017242078.html

https://ria.ru/20250515/reuters-2017206403.html

россия

стамбул

украина

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владимир путин, дональд трамп, россия, стамбул, украина, владимир мединский, марко рубио