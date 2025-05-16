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"Ростсельмаш" отправит сотрудников в единый отпуск в июне
"Ростсельмаш" отправит сотрудников в единый отпуск в июне - РИА Новости, 16.05.2025
"Ростсельмаш" отправит сотрудников в единый отпуск в июне
Компания "Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в 2025 году в июне в связи с оптимизацией затрат на производство из-за ухудшения ситуации на рынке... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:08:00+03:00
2025-05-16T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в 2025 году в июне в связи с оптимизацией затрат на производство из-за ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники, сообщили в пресс-службе компании. "Компания "Ростсельмаш" вносит коррективы в рабочий график. Единый ежегодный отпуск коллектива в 2025 году переносится с августа/сентября на июнь. Решение принято в целях оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники", - говорится в сообщении. Там отметили ,что в январе-апреле 2025 года поставки техники всех производителей для конечного потребителя сократились на 76% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. "Из-за продолжающегося третий год снижения спроса машиностроителям пришлось корректировать планы в сторону уменьшения. "Ростсельмаш" также был вынужден сократить программу выпуска продукции... В то же время "Ростсельмаш" продолжает внимательно следить за изменениями на рынке сельхозтехники", - уточнили в компании. "Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.
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экономика, ростсельмаш, россия
Экономика, Ростсельмаш, Россия
"Ростсельмаш" отправит сотрудников в единый отпуск в июне
"Ростсельмаш" отправит сотрудников в отпуск в июне для оптимизации затрат
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в 2025 году в июне в связи с оптимизацией затрат на производство из-за ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники, сообщили в пресс-службе компании.
"Компания "Ростсельмаш
" вносит коррективы в рабочий график. Единый ежегодный отпуск коллектива в 2025 году переносится с августа/сентября на июнь. Решение принято в целях оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники", - говорится в сообщении.
Там отметили ,что в январе-апреле 2025 года поставки техники всех производителей для конечного потребителя сократились на 76% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
"Из-за продолжающегося третий год снижения спроса машиностроителям пришлось корректировать планы в сторону уменьшения. "Ростсельмаш" также был вынужден сократить программу выпуска продукции... В то же время "Ростсельмаш" продолжает внимательно следить за изменениями на рынке сельхозтехники", - уточнили в компании.
"Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.