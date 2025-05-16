https://ria.ru/20250516/rosteha-2017260521.html

В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305"

В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305" - РИА Новости, 16.05.2025

В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305"

Лёгкие многоцелевые ракеты "Изделие-305", которые российская армейская авиация активно применяет в ходе спецоперации, способны со снайперской точностью... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:07:00+03:00

2025-05-16T08:07:00+03:00

2025-05-16T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лёгкие многоцелевые ракеты "Изделие-305", которые российская армейская авиация активно применяет в ходе спецоперации, способны со снайперской точностью уничтожать одновременно несколько целей, такие случаи уже зафиксированы, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Армейская авиация выполняет в зоне СВО большую работу по поражению целей противника, поддержке своих войск, разведке. Все большее количество боевых эпизодов подтверждает эффективность новейшего ударного комплекса "вертолет + ракета", в состав которого входят вертолёты-носители с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) "Изделие-305", - говорится в сообщении. "Комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику и так далее. Из многих примеров примечателен "снайперский выстрел" этой ракетой по украинской Bradley, переезжавшей переправу. В итоге была уничтожена и вражеская БМП, и переправа, по которой она переходила водную преграду. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев", – рассказали в госкорпорации об одном из случаев применения этих ракет. Отмечается, что экипажи могут управлять ракетой на всей траектории полета. При этом её головка самонаведения передаёт на борт вертолёта картинку высокого качества в различных диапазонах. Ракета может применяться в любую погоду днем и ночью, подчеркнули в "Ростехе". Кроме того, как уточнили в госкорпорации, "Изделие 305" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" обладает максимальной защитой от систем радиоэлектронной борьбы. "Пока нет примеров, чтобы противнику удалось подавить ЛМУР электронным воздействием или сбить с курса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250514/yaponiya-2016788040.html

https://ria.ru/20250513/kornet-2016612529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростех, высокоточные комплексы