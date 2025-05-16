https://ria.ru/20250516/rosteha-2017260521.html
В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305"
В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305" - РИА Новости, 16.05.2025
В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305"
Лёгкие многоцелевые ракеты "Изделие-305", которые российская армейская авиация активно применяет в ходе спецоперации, способны со снайперской точностью... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:07:00+03:00
2025-05-16T08:07:00+03:00
2025-05-16T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лёгкие многоцелевые ракеты "Изделие-305", которые российская армейская авиация активно применяет в ходе спецоперации, способны со снайперской точностью уничтожать одновременно несколько целей, такие случаи уже зафиксированы, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Армейская авиация выполняет в зоне СВО большую работу по поражению целей противника, поддержке своих войск, разведке. Все большее количество боевых эпизодов подтверждает эффективность новейшего ударного комплекса "вертолет + ракета", в состав которого входят вертолёты-носители с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) "Изделие-305", - говорится в сообщении. "Комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику и так далее. Из многих примеров примечателен "снайперский выстрел" этой ракетой по украинской Bradley, переезжавшей переправу. В итоге была уничтожена и вражеская БМП, и переправа, по которой она переходила водную преграду. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев", – рассказали в госкорпорации об одном из случаев применения этих ракет. Отмечается, что экипажи могут управлять ракетой на всей траектории полета. При этом её головка самонаведения передаёт на борт вертолёта картинку высокого качества в различных диапазонах. Ракета может применяться в любую погоду днем и ночью, подчеркнули в "Ростехе". Кроме того, как уточнили в госкорпорации, "Изделие 305" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" обладает максимальной защитой от систем радиоэлектронной борьбы. "Пока нет примеров, чтобы противнику удалось подавить ЛМУР электронным воздействием или сбить с курса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250514/yaponiya-2016788040.html
https://ria.ru/20250513/kornet-2016612529.html
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы
В "Ростехе" рассказали об эффективности ракет "Изделие-305"
"Ростех": ракеты "Изделие-305" способны со снайперской точностью уничтожать цели
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лёгкие многоцелевые ракеты "Изделие-305", которые российская армейская авиация активно применяет в ходе спецоперации, способны со снайперской точностью уничтожать одновременно несколько целей, такие случаи уже зафиксированы, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Армейская авиация выполняет в зоне СВО большую работу по поражению целей противника, поддержке своих войск, разведке. Все большее количество боевых эпизодов подтверждает эффективность новейшего ударного комплекса "вертолет + ракета", в состав которого входят вертолёты-носители с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) "Изделие-305", - говорится в сообщении.
"Комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику и так далее. Из многих примеров примечателен "снайперский выстрел" этой ракетой по украинской Bradley, переезжавшей переправу. В итоге была уничтожена и вражеская БМП, и переправа, по которой она переходила водную преграду. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев", – рассказали в госкорпорации об одном из случаев применения этих ракет.
Отмечается, что экипажи могут управлять ракетой на всей траектории полета. При этом её головка самонаведения передаёт на борт вертолёта картинку высокого качества в различных диапазонах. Ракета может применяться в любую погоду днем и ночью, подчеркнули в "Ростехе
".
Кроме того, как уточнили в госкорпорации, "Изделие 305" разработки холдинга "Высокоточные комплексы
" обладает максимальной защитой от систем радиоэлектронной борьбы.
"Пока нет примеров, чтобы противнику удалось подавить ЛМУР электронным воздействием или сбить с курса", - говорится в сообщении.