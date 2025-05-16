https://ria.ru/20250516/rossiya-2017415541.html

Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество

Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество - РИА Новости, 16.05.2025

Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество

Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:32:00+03:00

2025-05-16T16:32:00+03:00

2025-05-16T16:32:00+03:00

малайзия

россия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

в мире

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. "Новые вызовы, тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике, поэтому... мы должны укреплять эту отрасль (бизнес - ред)", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250515/ibragim-2017233218.html

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малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), в мире