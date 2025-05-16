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Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество - РИА Новости, 16.05.2025
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16:32 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017415541.html
Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество
Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество - РИА Новости, 16.05.2025
Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество
Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:32:00+03:00
2025-05-16T16:32:00+03:00
малайзия
россия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
в мире
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. "Новые вызовы, тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике, поэтому... мы должны укреплять эту отрасль (бизнес - ред)", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), в мире
Малайзия, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), В мире
Премьер Малайзии призвал Россию укреплять бизнес-сотрудничество

Премьер Ибрагим: Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим.
"Новые вызовы, тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике, поэтому... мы должны укреплять эту отрасль (бизнес - ред)", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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