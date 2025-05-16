https://ria.ru/20250516/rossiya-2017404176.html

Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник

Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2025

Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник

Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

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2025-05-16T15:56:00+03:00

россия

сша

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Нет такой информации", - ответил источник на вопрос о возможной встрече. В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017264037.html

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россия, сша, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире