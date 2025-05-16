https://ria.ru/20250516/rossiya-2017404176.html
Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник
Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2025
Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник
Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:55:00+03:00
2025-05-16T15:55:00+03:00
2025-05-16T15:56:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Нет такой информации", - ответил источник на вопрос о возможной встрече. В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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россия, сша, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, США, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Информации о встрече делегаций России и США нет, сообщил источник
Информации о встрече делегаций России и США до трехсторонней встречи нет