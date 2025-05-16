https://ria.ru/20250516/rossiya-2017373952.html

По Крымскому мосту за семь лет проехало 29,5 миллиона транспортных средств

По Крымскому мосту за семь лет проехало 29,5 миллиона транспортных средств - РИА Новости, 16.05.2025

По Крымскому мосту за семь лет проехало 29,5 миллиона транспортных средств

Количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту в оба направления с момента его открытия семь лет назад, составило 29,5 миллионов транспортных средств,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:29:00+03:00

2025-05-16T14:29:00+03:00

2025-05-16T14:30:00+03:00

общество

авто

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

республика крым

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту в оба направления с момента его открытия семь лет назад, составило 29,5 миллионов транспортных средств, сообщили РИА Новости в Росавтодоре. "Семь лет назад, 16 мая 2018 года, было запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. За первые сутки по нему проехало более 10 тысяч транспортных средств, а всего к настоящему моменту трафик в оба направления составил 29,5 миллионов автомобилей", - говорится в сообщении Федерального дорожного агентства. Автомобильная дорога по Крымскому мосту - это участок федеральной трассы А-290 со 141-го по 160-й километр. Трасса включает четыре полосы движения с возможной пропускной способностью до 40 тысяч автомобилей в сутки, а максимальная разрешенная скорость - 90 километров в час. Работы по строительству сооружения продолжались 27 месяцев, а в пиковый период на объекте работало более 15 тысяч инженеров и рабочих. "Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 220 сотрудников и порядка 60 единиц дорожной техники. Соблюдение водителями правил дорожного движения на Крымском мосту контролируют 10 автоматических комплексов, способных фиксировать все транспортные средства, независимо от их скорости и плотности потока", - уточнили в Росавтодоре. Движение по мосту на сегодняшний день разрешено для легкового транспорта и рейсовых автобусов. При этом для грузовых транспортных средств организован альтернативный маршрут движения по материковой части субъектов РФ. Весь транспорт проходит обязательную проверку службой безопасности. Для водителей, пассажиров и их багажа процедура досмотра аналогична проводимой в аэропортах.

https://ria.ru/20250318/dopsoglashenie-2005821416.html

https://ria.ru/20250501/krym-2014599666.html

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общество, авто, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика крым